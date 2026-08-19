Когда лета было мало: топ новых солнечных фильмов для осенних вечеров
Осень не обязательно должна начинаться с тяжелых драм и мрачных историй. Иногда достаточно включить фильм с яркими пейзажами, отправиться вместе с героями на курорт или просто провести пару часов в мире, где предстоит еще целое лето.
Styler собрал подборку солнечного кино последних пяти лет - от романтических комедий до трогательных историй взросления.
"Зависнуть в Палм-Спрингс" (2020)
Начать эту подборку стоит с фильма, буквально застрявшего в бесконечном лете.
Найлз приезжает на свадьбу в Палм-Спрингс, где знакомится с сестрой невесты Сарой. После странного события они оказываются во временной петле и снова и снова проживают один и тот же день.
На фоне калифорнийского солнца герои гуляют, отдыхают у бассейна, попадают в забавные ситуации и постепенно начинают видеть друг в друге нечто большее. За легкой комедией здесь скрывается история о том, что даже бесконечное повторение одного дня может сменить человека.
"Билет в рай" (2022)
Этот фильм - почти готовая путевка на Бали. Джордж Клуни и Джулия Робертс играют бывшие супруги Дэвида и Джорджию, которые вынуждены снова встретиться через дочь.
Девушка решает выйти замуж за парня, с которым познакомилась во время отдыха на Бали, а родители отправляются на остров, чтобы попытаться остановить свадьбу.
Но тропический отдых, море, местные традиции и вынужденное пребывание вместе постепенно заставляют героев переосмыслить свои отношения. Это не только романтическая комедия, но и история о втором шансе.
В главных ролях: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Кейтлин Девер.
"Шаг во взрослую жизнь" (2022)
Здесь солнечное настроение сочетается с более спокойной и камерной историей.
22-летний Эндрю по окончании колледжа не очень понимает, чего хочет от жизни. Он начинает работать ведущим на вечеринках и знакомится с Домино - 32-летней мамой, воспитывающей дочь.
Между ними возникает особая связь, но разница в возрасте, жизненные обстоятельства и другие отношения не позволяют этой истории быть простой романтической сказкой.
Фильм хорошо подойдет для тихого вечера, когда хочется не громкой комедии, а теплой истории о людях, пытающихся понять себя и друг друга.
"Ты здесь, Боже? Это я, Маргарет" (2023)
Это кино немного отличается от других в подборке, ведь здесь нет курортного романа или тропического отпуска. Напротив, есть солнечная атмосфера американского пригорода и история взросления девочки, которая пытается разобраться в дружбе, семье и собственных переменах.
Фильм основан на одноименном романе Джуди Блум и переносит на экран историю Маргарет - девочки, которая вместе с мамой переезжает из Нью-Йорка в пригород Нью-Джерси. Там ее ждут новая школа, новые подруги и первые переживания, связанные с взрослением.
Это легкое и теплое кино о том особом периоде, когда лето еще кажется бесконечным, а взрослая жизнь - чем-то очень далеким.
"Люблю тебя ненавидеть" (2023)
Если от солнечного кино хочется именно романтической комедии - этот вариант почти идеален. Беа и Бен знакомятся случайно и сразу находят общий язык, но после неудачного утра их симпатия превращается во взаимную неприязнь.
Через некоторое время они снова встречаются - на этот раз на свадьбе в Австралии. Чтобы избежать неудобств и удовлетворить ожидания родственников, герои решают притворяться влюбленной парой. Конечно, пребывание вместе среди австралийских пейзажей постепенно усложняет их игру.
"Послушай меня: Наше лето" (2024)
Завершает подборку корейская романтическая драма, особенно понравившаяся поклонникам неспешных историй о первой любви. Главный герой Йон-Джун после окончания учебы еще не знает, чем хочет заниматься, поэтому начинает работать курьером в семейном бизнесе. Во время одного из доставок он знакомится с Иорим и влюбляется в нее.
Девушка общается жестами, а Йон-Джун пытается научиться лучше понимать ее мир. Их отношения развиваются постепенно через взгляды, жесты и маленькие проявления внимания.
Это именно тот вариант для вечера, когда хочется тихого, красивого и теплого кино.
Напомним, как раньше мы поделились интересной подборкой военных лент, которые способны изменить мировоззрение едва ли не каждого, кто их пересмотрит.