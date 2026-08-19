Когда лета было мало: топ новых солнечных фильмов для осенних вечеров

"Зависнуть в Палм-Спрингс" (2020)

Начать эту подборку стоит с фильма, буквально застрявшего в бесконечном лете.

Найлз приезжает на свадьбу в Палм-Спрингс, где знакомится с сестрой невесты Сарой. После странного события они оказываются во временной петле и снова и снова проживают один и тот же день.

На фоне калифорнийского солнца герои гуляют, отдыхают у бассейна, попадают в забавные ситуации и постепенно начинают видеть друг в друге нечто большее. За легкой комедией здесь скрывается история о том, что даже бесконечное повторение одного дня может сменить человека.

"Билет в рай" (2022)

Этот фильм - почти готовая путевка на Бали. Джордж Клуни и Джулия Робертс играют бывшие супруги Дэвида и Джорджию, которые вынуждены снова встретиться через дочь.

Девушка решает выйти замуж за парня, с которым познакомилась во время отдыха на Бали, а родители отправляются на остров, чтобы попытаться остановить свадьбу.

Но тропический отдых, море, местные традиции и вынужденное пребывание вместе постепенно заставляют героев переосмыслить свои отношения. Это не только романтическая комедия, но и история о втором шансе.

В главных ролях: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Кейтлин Девер.

"Шаг во взрослую жизнь" (2022)

Здесь солнечное настроение сочетается с более спокойной и камерной историей.

22-летний Эндрю по окончании колледжа не очень понимает, чего хочет от жизни. Он начинает работать ведущим на вечеринках и знакомится с Домино - 32-летней мамой, воспитывающей дочь.

Между ними возникает особая связь, но разница в возрасте, жизненные обстоятельства и другие отношения не позволяют этой истории быть простой романтической сказкой.

Фильм хорошо подойдет для тихого вечера, когда хочется не громкой комедии, а теплой истории о людях, пытающихся понять себя и друг друга.

"Ты здесь, Боже? Это я, Маргарет" (2023)

Это кино немного отличается от других в подборке, ведь здесь нет курортного романа или тропического отпуска. Напротив, есть солнечная атмосфера американского пригорода и история взросления девочки, которая пытается разобраться в дружбе, семье и собственных переменах.

Фильм основан на одноименном романе Джуди Блум и переносит на экран историю Маргарет - девочки, которая вместе с мамой переезжает из Нью-Йорка в пригород Нью-Джерси. Там ее ждут новая школа, новые подруги и первые переживания, связанные с взрослением.

Это легкое и теплое кино о том особом периоде, когда лето еще кажется бесконечным, а взрослая жизнь - чем-то очень далеким.

"Люблю тебя ненавидеть" (2023)

Если от солнечного кино хочется именно романтической комедии - этот вариант почти идеален. Беа и Бен знакомятся случайно и сразу находят общий язык, но после неудачного утра их симпатия превращается во взаимную неприязнь.

Через некоторое время они снова встречаются - на этот раз на свадьбе в Австралии. Чтобы избежать неудобств и удовлетворить ожидания родственников, герои решают притворяться влюбленной парой. Конечно, пребывание вместе среди австралийских пейзажей постепенно усложняет их игру.

"Послушай меня: Наше лето" (2024)

Завершает подборку корейская романтическая драма, особенно понравившаяся поклонникам неспешных историй о первой любви. Главный герой Йон-Джун после окончания учебы еще не знает, чем хочет заниматься, поэтому начинает работать курьером в семейном бизнесе. Во время одного из доставок он знакомится с Иорим и влюбляется в нее.

Девушка общается жестами, а Йон-Джун пытается научиться лучше понимать ее мир. Их отношения развиваются постепенно через взгляды, жесты и маленькие проявления внимания.

Это именно тот вариант для вечера, когда хочется тихого, красивого и теплого кино.