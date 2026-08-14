Настроиться на осень: 7 лучших сериалов, которые создадут правильное настроение

"Девушки Гилмор" (Gilmore Girls)

Если представление об идеальной осени для вас - маленький городок, кофе, разговоры до ночи и люди, постоянно попадающие в какие-то приключения, это беспроигрышный вариант.

Лорелай Гилмор воспитывает дочь Рори у Старс Голлоу, а их отношения больше напоминают дружбу двух очень близких людей.

Вокруг - школа, первая любовь, родственные споры, местные чудаки и постоянное движение. Сериал особенно хорошо работает как телевизионное "одеяло" в прохладный вечер.

"Твин Пикс" (Twin Peaks)

А здесь уют быстро уступает место тревоге. После смерти школьницы Лоры Палмер в маленький Твин Пикс приезжает агент ФБР Дэйл Купер. Он начинает расследовать убийство и постепенно понимает, что за обычными фасадами местных жителей скрывается целый лабиринт тайн.

Туманный лес, странные сны, жуткая музыка и атмосфера городка, где что-то явно не так - отличный выбор для темного осеннего вечера.

"Нормальные люди" (Normal People)

Марианна и Коннелл знакомятся еще в школе в Ирландии. Они почти противоположны: он популярен среди одноклассников, он держится в стороне. Однако между ними возникает сильная связь, о которой поначалу никто не знает.

Позже их дороги снова пересекаются уже в университете. Они сближаются, удаляются, влюбляются в других людей и снова возвращаются друг к другу. Это очень камерная история о чувствах, взрослениях и вещах, которые люди иногда не могут сказать вслух.

"Открытие ведьм" (A Discovery of Witches)

Для тех, кому хочется прибавить к осени немного магии. Историкиня Диана Бишоп пытается не иметь дел со своими сверхъестественными способностями, но однажды в оксфордской библиотеке находит старинную рукопись.

Эта находка возвращает ее в мир ведьм, вампиров и других существ. А знакомство с вампиром Мэтью Клермонтом превращает историю в смесь мистики, опасности и романтики.

"Эмили в Париже" (Emily in Paris)

Если от осенней серости хочется убежать хотя бы на экран - отправляйтесь в Париж. Американка Эмили получает работу во французской компании и переезжает в столицу Франции.

Новая культура, языковой барьер, сложные отношения с коллегами, друзья, свидания и, конечно, французские виды - все это превращает сериал в яркую паузу среди пасмурного сезона.

"Никто этого не хочет" (Nobody Wants This)

Джоанн ведет подкаст об отношениях, а Ной работает раввином. Они встречаются случайно и быстро понимают, что между ними есть взаимная симпатия.

Однако разница в мировоззрении и религиозном воспитании становится серьезным испытанием для пары. К тому же, в их отношения активно вмешиваются родственники.

Легкая романтическая история постепенно превращается в разговор о том, как далеко люди готовы зайти ради любви.

"Бриджертоны" (Bridgerton)

Баллы, роскошные платья, большие поместья и любовные интриги - "Бриджертоны" будто созданы для вечера, когда хочется красивого бегства от реальности.

События разворачиваются среди лондонской аристократии эпохи Регентства. Семья Бриджертонов пытается обрести любовь и устроить личную жизнь, пока загадочная леди Уистлдаун записывает все самые интересные подробности светской жизни.