Пальто, кашемировый свитер и идеальные брюки: Андре Тан назвал главные инвестиции в гардероб

Повседневная обувь

На первом месте в списке дизайнера - обувь, которую мы носим каждый день. В ней люди проводят много времени, поэтому она должна быть не только стильной, но максимально комфортной.

Андре Тан советует обращать внимание на правильный размер, удобство и соответствие обуви образу жизни. Это могут быть кроссовки для активных прогулок, туфли на каблуке или другие модели, которые отвечают вашим потребностям.

Не стоит выбирать пару исключительно из-за ее внешнего вида или популярности. Если обувь натирает, приводит к дискомфорту или не подходит для ежедневного использования, даже привлекательная цена не сделает такую покупку удачной.

Качественный кашемировый свитер

Второй вещью, в которую дизайнер рекомендует инвестировать, является кашемировый свитер. Лучше всего выбирать лаконичную модель, которую легко сочетать с разными элементами гардероба.

Такой свитер может стать основой многих образов - от повседневных до более элегантных. Его можно комбинировать с джинсами, классическими брюками, юбками и жакетами.

По словам Андре Тана, при должном уходе качественный кашемир способен служить годами. Дизайнер также обращает внимание на универсальность этой вещи, которую можно использовать в образах на протяжении разных сезонов.

Главное - не гнаться за сложными фасонами, а найти модель, которая будет подходить к большинству вещей в вашем шкафу.

Верхняя одежда

Еще одна категория, на которой не стоит экономить, - пальто и другая верхняя одежда. Именно эти вещи часто становятся основой образа в холодное время года, а также каждый день защищают от непогоды.

При выборе Андре Тан советует обращать внимание на качество ткани, посадку и фурнитуру. Важно, чтобы вещь хорошо сидела по фигуре, не сковывала движений и выглядела аккуратно.

Верхняя одежда должна быть практичной и выдерживать регулярное ношение. Дизайнер отмечает, что хорошее пальто можно носить не менее пяти лет.

Поэтому перед покупкой стоит оценить не только актуальность модели, но и то, насколько легко она будет сочетаться с остальными вещами в гардеробе.

Брюки с идеальной посадкой

Четвертый пункт в списке дизайнера - брюки, которые хорошо подходят именно вам. Даже качественная и дорогая модель может выглядеть неудачно, если ее длина или посадка не соответствуют особенностям фигуры.

Андре Тан подчеркивает, что иногда лучше приобрести не самую дорогую пару, а потратить дополнительные средства на подгонку у мастера.

Корректировка длины, талии и других деталей поможет сделать посадку значительно лучше. В результате даже базовые брюки будут выглядеть более опрятно и продуманно.

Этот подход особенно актуален для классических моделей, которые можно носить на работу, встречи и другие события. Ведь правильно подобранные брюки легко комбинировать с рубашками, свитерами, пиджаками и базовыми футболками.

Основная сумка

Замыкает список Андре Тана повседневная сумка - аксессуар, который должен быть не только красивым, но и функциональным.

Дизайнер советует проверять качество швов, прочность ручек, надежность застежек и вес изделия. Ведь сумка должна выдерживать ежедневное использование и вмещать все необходимое, не создавая дополнительного дискомфорта.

Особое внимание следует уделять практичности модели. Если аксессуар тяжел сам по себе, неудобен в ношении или имеет ненадежные детали, пользоваться им ежедневно будет сложно.

"Сумка должна носить ваши все вещи, а не вы сумку с большими амбициями", - шутит дизайнер.

Для ежедневного использования лучше выбирать модель, которая соответствует вашему ритму жизни, гармонично дополняет большинство образов и не теряет актуальности после смены модных тенденций.

Подытоживая свои рекомендации, Андре Тан подчеркивает: качественная вещь не обязательно должна быть самой дорогой. Высокая цена и известный логотип сами по себе не гарантируют комфорта, долговечности или удачной посадки.

Гораздо важнее оценивать материалы, качество пошива, функциональность и то, насколько часто вы будете носить покупку. Иногда именно удачно подобранная базовая вещь становится лучшей инвестицией в гардероб.