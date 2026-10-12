Пальто, кашеміровий светр та ідеальні брюки: Андре Тан назвав головні інвестиції в гардероб

Повсякденне взуття

На першому місці у списку дизайнера - взуття, яке ми носимо щодня. У ньому люди проводять багато часу, тому воно має бути не лише стильним, а й максимально комфортним.

Андре Тан радить звертати увагу на правильний розмір, зручність і відповідність взуття способу життя. Це можуть бути кросівки для активних прогулянок, туфлі на підборах або інші моделі, які відповідають вашим потребам.

Не варто обирати пару виключно через її зовнішній вигляд чи популярність. Якщо взуття натирає, спричиняє дискомфорт або не підходить для щоденного використання, навіть приваблива ціна не зробить таку покупку вдалою.

Якісний кашеміровий светр

Другою річчю, у яку дизайнер радить інвестувати, є кашеміровий светр. Найкраще обирати лаконічну модель, яку легко поєднувати з різними елементами гардероба.

Такий светр може стати основою багатьох образів - від повсякденних до більш елегантних. Його можна комбінувати з джинсами, класичними брюками, спідницями та жакетами.

За словами Андре Тана, за належного догляду якісний кашемір здатний служити роками. Дизайнер також звертає увагу на універсальність цієї речі, яку можна використовувати в образах упродовж різних сезонів.

Головне - не гнатися за складними фасонами, а знайти модель, яка пасуватиме до більшості речей у вашій шафі.

Верхній одяг

Ще одна категорія, на якій не варто економити, - пальта та інший верхній одяг. Саме ці речі часто стають основою образу в холодну пору року, а також щодня захищають від негоди.

Під час вибору Андре Тан радить звертати увагу на якість тканини, посадку та фурнітуру. Важливо, щоб річ добре сиділа на фігурі, не сковувала рухів і мала акуратний вигляд.

Верхній одяг повинен бути практичним і витримувати регулярне носіння. Дизайнер зазначає, що хороше пальто можна носити щонайменше п'ять років.

Тому перед покупкою варто оцінити не лише актуальність моделі, а й те, наскільки легко вона поєднуватиметься з іншими речами в гардеробі.

Брюки з ідеальною посадкою

Четвертий пункт у списку дизайнера - брюки, які добре пасують саме вам. Навіть якісна та дорога модель може мати невдалий вигляд, якщо її довжина або посадка не відповідають особливостям фігури.

Андре Тан наголошує, що іноді краще придбати не найдорожчу пару, а витратити додаткові кошти на підгонку в майстра.

Коригування довжини, талії та інших деталей допоможе зробити посадку значно кращою. У результаті навіть базові брюки матимуть більш охайний і продуманий вигляд.

Цей підхід особливо актуальний для класичних моделей, які можна носити на роботу, зустрічі та інші події. Адже правильно підібрані брюки легко комбінувати з сорочками, светрами, жакетами й базовими футболками.

Основна сумка

Замикає список Андре Тана повсякденна сумка - аксесуар, який має бути не лише красивим, а й функціональним.

Дизайнер радить перевіряти якість швів, міцність ручок, надійність застібок і вагу виробу. Адже сумка повинна витримувати щоденне використання та вміщувати все необхідне, не створюючи додаткового дискомфорту.

Особливу увагу варто приділяти практичності моделі. Якщо аксесуар важкий сам по собі, незручний у носінні або має ненадійні деталі, користуватися ним щодня буде складно.

"Сумка має носити ваші усі речі, а не ви сумку з великими амбіціями", - жартує дизайнер.

Для щоденного використання краще обирати модель, яка відповідає вашому ритму життя, гармонійно доповнює більшість образів і не втрачає актуальності після зміни модних тенденцій.

Підсумовуючи свої рекомендації, Андре Тан наголошує: якісна річ не обов'язково має бути найдорожчою. Висока ціна та відомий логотип самі по собі не гарантують комфорту, довговічності чи вдалої посадки.

Набагато важливіше оцінювати матеріали, якість пошиття, функціональність і те, наскільки часто ви носитимете покупку. Іноді саме вдало підібрана базова річ стає найкращою інвестицією в гардероб.