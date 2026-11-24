Плотная шапка-бини с красивым отворотом

Обычная вязаная шапка может выглядеть очень стильно, если правильно подобрать модель. Андре Тан советует обратить внимание на бине из плотной качественной ткани и аккуратным отворотом.

Главное - не выбирать растянутую модель, потерявшую форму после нескольких сезонов ношения. Шапка не должна выглядеть так, будто ее уже успели поочередно примерить трое ваших родственников.

Лучше отдать предпочтение изделию, которое хорошо держит форму, имеет аккуратную фактуру и хорошо сидит на голове. Такая бини легко сочетается с пуховиками, пальто и дубленками.

Французский берет

Хотите добавить образу немного парижского шарма? Тогда обратите внимание на берет. Это один из тех аксессуаров, которые способны мгновенно сделать даже обычный комплект более интересным.

Даже если вы просто вышли в магазин по гречку, с беретом появляется ощущение, будто впереди прогулка по улочкам Парижа. Он особенно удачно сочетается с классическим пальто, тренчем и лаконичным верхним одеждой.

Чтобы аксессуар выглядел элегантно, выбирайте модель, которая хорошо держит форму и не выглядит слишком объемной.

Шерстяная кепка

Еще один вариант для тех, кто хочет отойти от привычных шапок стильная шерстяная кепка. Она придает образу характера и особенно хорошо подходит классическим пальто.

Здесь важно обратить внимание на силуэт. Лучше выбирать структурированную модель с умеренным козырьком, который не перегружает лицо и не делает головной убор слишком массивным.

А вот от кепок с непропорционально большим козырьком стоит отказаться. Иначе вместо стильного городского образа можно получить ассоциации с водителем такси из далеких 90-х.

Шляпка клош

Для ценителей женских и элегантных аксессуаров дизайнер предлагает шляпку клош. Эта модель с характерной округлой формой и небольшими полями выглядит особенно изысканно.

Лучше всего клош сочетается с классическим пальто, создавая цельный и изящный ансамбль. В таком головном уборе даже обычный выход в город может превратиться в маленькое модное событие.

Надели клош - и уже хочется не в супермаркет, а на светский прием к английской королеве. Именно тот случай, когда один аксессуар заметно изменяет настроение всего образа.

Капор

А тем, кто не хочет выбирать между теплом и красотой, следует присмотреться к капору. Он закрывает голову и шею, защищает от холодного ветра и в то же время выглядит гораздо интереснее, чем обычный зимний комплект из шапки и шарфа.

Еще одно преимущество капора - он не столько прижимает волосы, сколько некоторые плотные шапки, поэтому может стать удачным решением для тех, кто хочет сохранить прическу.

Такой аксессуар хорошо дополняет пальто, пуховики и другую зимнюю верхнюю одежду. А благодаря разнообразию моделей можно найти вариант как для сдержанного классического, так и для более расслабленного повседневного стиля.