Рубашка, ремень и сумка: Андре Тан показал 5 приемов для стильного образа

Заправьте рубашку

Первый прием, на который советует обратить внимание дизайнер, - способ заправления рубашки.

Андре Тан предлагает не прятать ее полностью за пояс брюк или юбки. Вместо этого можно заправить только переднюю часть или один край вещи. Такой прием придает образу легкой халатности и делает его менее формальным.

Кроме того, асимметричное заправление помогает визуально подчеркнуть талию и создать иллюзию более длинных ног. Особенно актуально это может смотреться в сочетании рубашки с джинсами, классическими брюками или юбкой.

Добавьте ремень

Второй быстрый способ сделать образ более собранным - использовать ремень.

Даже простые джинсы, брюки или платье могут заиграть по-новому, если подчеркнуть талию правильно подобранным аксессуаром. При этом дизайнер советует не ограничиваться исключительно функциональностью ремня.

Он может стать полноценным акцентом образа: привлечь внимание интересной пряжкой, необычной фактурой или контрастным цветом. Такая деталь способна сделать даже базовый комплект более внятным без необходимости добавлять многие другие аксессуары.

Подверните рукава

Еще один прием, который занимает буквально несколько секунд, - подвернуть рукава рубашки, жакета или другой одежды с длинными рукавами.

Открытые запястья, по словам Андре Тана, делают образ более легким и динамичным. В то же время важно не переусердствовать: дизайнер советует избегать слишком высоких и тугих подворотов.

Оптимальный вариант - сделать два-три аккуратных, но немного небрежных подворота. Именно эта непринужденность помогает наряду выглядеть современнее и не создает впечатление чрезмерного усердия.

Замените сумку

Четвертый пункт может показаться незначительным, однако именно аксессуары часто оказывают существенное влияние на общее впечатление от образа.

Андре Тан советует обратить внимание на сумку. Одна неудачная модель может сделать даже хорошо подобранный комплект менее актуальным, в то время как правильно выбранный аксессуар способен полностью его изменить.

Вместо бесформенной повседневной сумки дизайнер предлагает попробовать модель-багет, мягкий клатч или яркую сумку. При этом не обязательно менять всю одежду - иногда достаточно одного нового акцента.

Выберите один яркий акцент

Последний прием - добавить к образу одну заметную деталь. Это могут быть массивные серьги, большая брошь, яркий платок, необычное колье или другой выразительный аксессуар.

Однако здесь действует важное правило: акцент должен быть один. Если одновременно добавить большие серьги, заметное колье, яркий платок и массивную брошь, образ рискует стать перегруженным.

Именно поэтому дизайнер советует выбрать одну деталь, которая будет привлекать внимание и дополнять наряды, а не конкурировать с ним.

Стиль - не всегда о новых вещах

Главный вывод дизайнера состоит в том, что стильный гардероб не обязательно означает постоянное приобретение новой одежды.

Часто достаточно посмотреть на уже знакомые вещи под другим углом: по-новому заправить рубашку, подчеркнуть талию ремнем, окучить рукава, сменить сумку или добавить один выразительный аксессуар.

Таким образом, чтобы освежить привычный образ, не нужно тратить много времени или денег. По советам Андре Тана, иногда достаточно пяти минут и нескольких простых стилистических манипуляций, чтобы вещи, давно лежащие в гардеробе, заиграли по-новому.