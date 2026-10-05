Рубашка, свитер и футболка: Андре Тан назвал вещи из мужского гардероба, которые следует носить женщинам

Белая мужская рубашка

"Мужской гардероб создан не только для мужчин", - отметил дизайнер, в шутку добавив, что иногда мужчина может даже не заметить исчезновение своей вещи после стирки.

Первая вещь, на которую советует обратить внимание Андре Тан, это классическая белая мужская рубашка.

Дизайнер предлагает носить ее с джинсами, легинсами или мини-юбкой. Еще один вариант - использовать рубашку как второй слой поверх топа.

Благодаря свободному крою такая вещь придает образу непринужденности и создает эффект преднамеренной небрежности.

Объемный жакет

Еще одна вещь из мужского гардероба, которая может стать основой женского образа - объемный жакет.

Андре Тан советует добавить к нему ремень, чтобы подчеркнуть талию. Такой простой прием, по словам дизайнера, способен полностью изменить восприятие образа.

"Вместо директора сельсовета вы получите "лук" от Yves Saint Laurent", - пошутил модельер.

Мужской ремень

Не стоит недооценивать и обычный мужской ремень. Он хорошо сочетается с джинсами, в том числе с широкими моделями, а также с широкими брюками.

Еще один вариант от Андре Тана - носить ремень поверх жакета. Такой аксессуар поможет сделать акцент на талии и придать образу выразительности.

Классический свитер

Мужской свитер также может стать удачной основой женского образа.

Дизайнер советует немного закатать рукава, чтобы открыть запястье, и дополнить образ украшением. По его мнению, именно такие детали делают простую вещь более стильной и завершенной.

Андре Тан также обратил внимание, что подобный прием можно увидеть в образах с показа Prada.

Мужская футболка

Замыкает список мужская футболка. Здесь дизайнер советует обращать внимание прежде всего на плотность ткани, свободный крой и правильную длину.

По словам Андре Тана, качественная мужская футболка в таком исполнении нередко будет выглядеть дороже и интереснее женской модели. Особенно если ткань хорошо держит форму и не теряет ее после первой стирки.

Так что если в вашем гардеробе до сих пор нет ни одной вещи "с мужского плеча", возможно, самое время присмотреться к базовым моделям мужской одежды.