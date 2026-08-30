Эти цвета освежают лицо: 6 оттенков, которые следует носить после 40

Темно-синий

Черный давно считается универсальной базой, но с возрастом он может казаться слишком контрастным у лица. Как объясняет сертифицированный стилист Элизабет Косич, со временем черты лица становятся более мягкими, а волосы могут седеть, поэтому слишком резкие цвета не всегда работают в пользу образа.

Она советует попробовать темно-синий. Этот оттенок остается сдержанным и статусным, но в то же время выглядит мягче черного.

Темно-синий можно использовать как новый базовый цвет: выбирать жакеты, пальто, свитера, брюки или платья. Он хорошо сочетается как со светлыми оттенками, так и с яркими акцентами.

Цвет одежды, который освежает лицо (фото: pinterest.com)

Малиновый

Не стоит отказываться от ярких цветов только из-за возраста. Напротив, насыщенный малиновый может стать той же деталью, которая сделает образ более интересным и энергичным.

Косич советует обратить внимание на пурпурно-малиновый оттенок, сочетающий теплые и холодные нюансы. Он может работать не только в больших вещах, но и в деталях.

Если вы не готовы к малиновому платью или пальто, начните с шарфа, ремня, сумки или другого аксессуара. Даже небольшой яркий акцент способен оживить сдержанный образ.

Омолаживающие цвета одежды (фото: pinterest.com)

Мягкий белый

Казалось бы, что может быть проще белого? Но стилисты советуют обратить внимание на его оттенок.

Консультант по имиджу Кэрол Дэвидсон отмечает, что с возрастом ярко-белый цвет может казаться слишком резким у лица. В то же время некоторые оттенки слоновой кости могут придавать коже нежелательный желтоватый или зеленоватый оттенок.

Компромиссом может стать мягкий белый - менее резкий, но все еще свежий и универсальный. Он подходит для разных тонов кожи и легко вписывается как в повседневные, так и в более элегантные образы.

Цвета одежды, которые освежают лицо (фото: pinterest.com)

Бордовый

Бордовый - еще один цвет из красной палитры, который следует добавить в гардероб. Эксперт моды Мария Велничериу называет его элегантным и изысканным оттенком, способным придать образу ощущение роскоши.

Его преимущество в универсальности: бордовый можно использовать в качестве основного цвета или оставить для акцентов.

Свитер, сумка, обувь или шарф бордового оттенка могут стать эффектным дополнением к нейтральному образу. Особенно хорошо этот цвет работает осенью и зимой, когда в гардеробе преобладают темные оттенки.

Цвет одежды, которые следует носить после 40 (фото: pinterest.com)

Пудро-розовый

Если насыщенный малиновый кажется слишком смелым, его можно заменить значительно более нежным пудро-розовым.

Стилист Вивьен Десурмон советует не бояться розового после 40 и даже 50-ти. По ее мнению, мягкий оттенок придает образу женственности и свежести, при этом не выглядя слишком молодым.

Пудро-розовый легко использовать в свитерах, рубашках, блузках или жакетах. Он хорошо работает в многослойных образах и сочетается с белым, бежевым, серым и темно-синим.

Цвета одежды, которые освежают лицо (фото: pinterest.com)

Оливково-зеленый

Зеленый остается актуальным, а оливковый особенно хорошо подходит тем, кто ищет спокойную альтернативу привычным бежевому, серому или черному.

Элизабет Косич называет оливковый мягким нейтральным оттенком, который существует в большом количестве вариаций - от светлых до темных и от теплых до холодных.

Главное - найти свой вариант, который будет гармонировать с тоном кожи, волосами и глазами. Для более выразительного образа стилистка предлагает совмещать оливковый с ярким акцентом, например насыщенным красным.

Цвета, которые освежают лицо (фото: pinterest.com)

Как правильно выбрать оттенок

Универсального цвета, который все равно хорошо будет работать для всех, не существует. Даже самый модный оттенок может выглядеть неудачно, если он не подходит к вашему тону кожи.

Поэтому лучше начинать с небольших изменений: заменить черную блузку на темно-синюю, добавить пудро-розовый шарф или попробовать бордовую сумку.

И не обязательно полностью обновлять гардероб. Иногда достаточно правильно подобранного цвета у лица, чтобы привычный образ заиграл совсем по-новому.