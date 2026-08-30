Эти цвета освежают лицо: 6 оттенков, которые следует носить после 40
С возрастом кожа и черты лица изменяются, поэтому привычные цвета в гардеробе могут выглядеть по-другому. Стилисты советуют просмотреть палитру и называют оттенки, которые помогут создать более свежий образ.
Styler разбирался, какие цвета лучше работают в гардеробе после 40 и как их носить, чтобы образ выглядел современно и гармонично.
Темно-синий
Черный давно считается универсальной базой, но с возрастом он может казаться слишком контрастным у лица. Как объясняет сертифицированный стилист Элизабет Косич, со временем черты лица становятся более мягкими, а волосы могут седеть, поэтому слишком резкие цвета не всегда работают в пользу образа.
Она советует попробовать темно-синий. Этот оттенок остается сдержанным и статусным, но в то же время выглядит мягче черного.
Темно-синий можно использовать как новый базовый цвет: выбирать жакеты, пальто, свитера, брюки или платья. Он хорошо сочетается как со светлыми оттенками, так и с яркими акцентами.
Малиновый
Не стоит отказываться от ярких цветов только из-за возраста. Напротив, насыщенный малиновый может стать той же деталью, которая сделает образ более интересным и энергичным.
Косич советует обратить внимание на пурпурно-малиновый оттенок, сочетающий теплые и холодные нюансы. Он может работать не только в больших вещах, но и в деталях.
Если вы не готовы к малиновому платью или пальто, начните с шарфа, ремня, сумки или другого аксессуара. Даже небольшой яркий акцент способен оживить сдержанный образ.
Мягкий белый
Казалось бы, что может быть проще белого? Но стилисты советуют обратить внимание на его оттенок.
Консультант по имиджу Кэрол Дэвидсон отмечает, что с возрастом ярко-белый цвет может казаться слишком резким у лица. В то же время некоторые оттенки слоновой кости могут придавать коже нежелательный желтоватый или зеленоватый оттенок.
Компромиссом может стать мягкий белый - менее резкий, но все еще свежий и универсальный. Он подходит для разных тонов кожи и легко вписывается как в повседневные, так и в более элегантные образы.
Бордовый
Бордовый - еще один цвет из красной палитры, который следует добавить в гардероб. Эксперт моды Мария Велничериу называет его элегантным и изысканным оттенком, способным придать образу ощущение роскоши.
Его преимущество в универсальности: бордовый можно использовать в качестве основного цвета или оставить для акцентов.
Свитер, сумка, обувь или шарф бордового оттенка могут стать эффектным дополнением к нейтральному образу. Особенно хорошо этот цвет работает осенью и зимой, когда в гардеробе преобладают темные оттенки.
Пудро-розовый
Если насыщенный малиновый кажется слишком смелым, его можно заменить значительно более нежным пудро-розовым.
Стилист Вивьен Десурмон советует не бояться розового после 40 и даже 50-ти. По ее мнению, мягкий оттенок придает образу женственности и свежести, при этом не выглядя слишком молодым.
Пудро-розовый легко использовать в свитерах, рубашках, блузках или жакетах. Он хорошо работает в многослойных образах и сочетается с белым, бежевым, серым и темно-синим.
Оливково-зеленый
Зеленый остается актуальным, а оливковый особенно хорошо подходит тем, кто ищет спокойную альтернативу привычным бежевому, серому или черному.
Элизабет Косич называет оливковый мягким нейтральным оттенком, который существует в большом количестве вариаций - от светлых до темных и от теплых до холодных.
Главное - найти свой вариант, который будет гармонировать с тоном кожи, волосами и глазами. Для более выразительного образа стилистка предлагает совмещать оливковый с ярким акцентом, например насыщенным красным.
Как правильно выбрать оттенок
Универсального цвета, который все равно хорошо будет работать для всех, не существует. Даже самый модный оттенок может выглядеть неудачно, если он не подходит к вашему тону кожи.
Поэтому лучше начинать с небольших изменений: заменить черную блузку на темно-синюю, добавить пудро-розовый шарф или попробовать бордовую сумку.
И не обязательно полностью обновлять гардероб. Иногда достаточно правильно подобранного цвета у лица, чтобы привычный образ заиграл совсем по-новому.
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