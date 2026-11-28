О чем второй сезон "Кохання та полум'я"

После событий первого сезона капитан ГСЧС Тарас Сахно, которого играет Тарас Цымбалюк, столкнется с новой угрозой. Разоблачение предателя, причастного к ракетному удару по части, не поставит точку в этой истории.

Герой получит от таинственного незнакомца список потенциальных жертв. Среди имен будет и Екатерина, его возлюбленная, роль которой играет Екатерина Кузнецова.

Тарас Цымбалюк и Екатерина Кузнецова (фото предоставлено пресс-службой)

Теперь Сахну придется не только отвечать за жизнь своей команды во время опасных выездов, но и искать человека, стремящегося ему отомстить.

В то же время, изменения произойдут и в самом подразделении. К команде присоединится опытная спасительница Антонина Яровая, которую сыграла Антонина Хижняк.

Между ней и Тарасом сразу возникнет профессиональное соперничество. Однако за взаимными претензиями и противостоянием могут скрываться совсем другие эмоции. Выдержат ли отношения Сахна с Екатериной новое испытание, станет одной из главных интриг сезона.

Кто сыграл в сериале "Кохання та полум'я-2"

В свои роли вернулись актеры, знакомые зрителям по первому сезону. Среди исполнителей главных ролей:

Тарас Цымбалюк - Тарас Сахно;

Екатерина Кузнецова - Екатерина Коваль;

Антонина Хижняк - Тоня Яровая;

Григорий Бакланов - Свят;

Роман Ясиновский - Андрей.

Также в сериале снялись Виктория Литвиненко, Михаил Дзюба, Сергей Митрюшин, Мария Петренко-Пашкурова, Олег Иваница, Альбина Корж, Максим Рягин, Владимир Абазопуло, Роман Жиров, Андрей Дебрин, Сергей Журавлев и Георгий Поволоцкий.

Актеры на съемках сериала (фото предоставлено пресс-службой)

Режиссером продолжения стал Виталий Кукса, а генеральным продюссером - Екатерина Шевелюк.

Чем новый сезон будет отличаться от первого

В этот раз создатели сериала уделили больше внимания детективной составляющей, психологическому противостоянию и масштабным сценам ликвидации последствий российских обстрелов.

К работе над проектом снова привлекли специалистов ГСЧС Украины. Они консультировали съемочную команду, чтобы показать профессиональные будни спасателей максимально близко к реальности.

"Продолжение "Кохання та полум'я" выходит на принципиально новый уровень напряжения. Здесь больше экшна, опасности и психологического давления, но сердцем проекта остаются наши люди - украинские спасатели, которые ежедневно смотрят опасности в глаза", - отметили авторы сериала.

По итогам 2025 года первый сезон занял пятое место в рейтинге сериалов MEGOGO по продолжительности просмотров в подписке. Он стал единственным украинским проектом в пятерке лидеров.

Цымбалюк, Хижняк и другие актеры на съемках "Кохання та полум'я" (фото предоставлено пресс-службой)

Когда и где смотреть "Кохання та полум'я-2"

Второй сезон будет насчитывать 16 серий. Премьера состоится в конце ноября сразу на двух платформах, однако в разные дни.

29 ноября - ранняя цифровая премьера на MEGOGO;

30 ноября в 20:00 - телевизионная премьера на СТБ.

В эфире телеканала новые эпизоды будут показываться с понедельника по четверг. Пользователи MEGOGO с соответствующей подпиской смогут просматривать серии на день раньше телевизионного показа.

Сериал создала команда Starlight Production в сотрудничестве с ГСЧС Украины и MEGOGO.