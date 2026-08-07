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Тренды 07 августа 2026, 08:18

На этой картинке есть что-то лишнее: найди за 20 секунд и узнай, насколько ты внимателен

Кажется, это обычная кухня. Но это совсем не так
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Узнай свое внимание (фото: Getty Images)
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Тест на внимательность не только интересен, но и полезен. Пока вы ищете скрытую деталь, мозг активно тренирует концентрацию, учится фильтровать лишнее и замечать то, на что обычно не обращает внимания. Именно поэтому такие задачи так затягивают и так радуют, когда ответ наконец-то найден.

Styler подготовил вам новую головоломку. На поиск ответа всего 20 секунд.

Что нужно сделать

На картинке ниже вы видите обычную уютную кухню. Чайник, плита, цветы на подоконнике. Но где-то в этой комнате спрятан предмет, которому здесь точно не место. Найдите его и не подсматривайте сразу вниз.

Тест на внимательность (изображение сгенерировано ИИ)

Если нашел лишний предмет за 20 секунд

Поздравляем, твой глаз работает так, словно он самый точный сканер. Ты не просто смотришь на картинку, ты ее читаешь. Такие люди редко попадают в неудобные ситуации, так как замечают подсказки задолго до того, как что-то идет не так. Детективы, редакторы и хирурги – это как раз твой тип.

Искал дольше или не нашел

Ничего ужасного, твой мозг просто настроен по другому. Ты видишь картину в общем, а не отдельные пиксели. Это значит что ты прекрасно ориентируешься в сложных ситуациях, где надо быстро понять суть, просто мелочи иногда ускользают. И это нормально.

Если не можешь найти

Подсказка: лишний предмет сидит на подоконнике.

Правильный ответ (изображение сгенерировано ИИ)

Совпал результат? Перешли подруге прямо сейчас и посмотри кто из вас внимательнее.

Ранее Styler предлагал найти 5 отличий между двумя картинками.

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