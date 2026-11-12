"В пальто холодно? Добавьте манишку": стилистка Шевченко показала, как носить шерстяную верхнюю одежду в мороз

Куртка или шерстяное пальто: два образа для холодной погоды

В первом варианте специалист демонстрирует привычное решение для прохладных дней - объемную куртку розового цвета. Она имеет свободный крой, хорошо вписывается в повседневный гардероб и не требует сложной стилизации. В сочетании с темными широкими брюками и бордовой шапкой выходит достаточно комфортный образ, который подойдет для повседневных дел.

Второй вариант - длинное шерстяное пальто теплого карамельного цвета. Его стилистка дополнила манишкой, закрывающей шею и верхнюю часть груди. Именно этот дополнительный слой делает сочетание более практичным в холодную погоду.

К пальто подобраны бордовый головной убор и шарф или манишка в тон. Благодаря этому аксессуары не выглядят случайными, а поддерживают единую цветовую гамму образа.

Оба комплекта дополнены темными брюками и обувью без лишнего декора. Но если куртка создает более непринужденное повседневное настроение, то пальто придает образу собранности и элегантности.

Зачем носить манишку под пальто

Свою идею стилистка объяснила на своем примере. По ее словам, проблема часто не в самом пальто, а в том, с чем его носят и насколько хорошо защищены от холода открытые участки тела.

"А шерстяное пальто у компании с манишкой - другая история. Манишка закрывает шею и грудь, именно там, где продувает. Шикарное сочетание, тестирую на себе", - поделилась Елена Шевченко.





Такой прием особенно удобен для тех, кто не хочет прятать пальто в шкаф с наступлением холодов. Манишка может стать альтернативой объемному шарфу: она закрывает нужный участок, не создавая излишнего объема у воротника.

В то же время, важно учитывать температуру, ветер, состав ткани и другие слои одежды. Само по себе шерстяное пальто с манишкой не гарантирует комфорта в любой мороз, но может стать удачным решением для прохладной погоды.