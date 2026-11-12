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Тренди 12 листопада 2026, 12:43

"У пальто холодно? Додайте манішку": стилістка Шевченко показала, як носити вовняний верхній одяг у мороз

Не варто в холод відмовлятися від елегантного верхнього одягу на користь пуховика достатньо спробувати так званий "прийом багатошаровості"
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Стилістка порівняла образ із курткою та вовняним пальтом із манішкою (колаж: Styler)
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У дні, коли температура повітря опускається нижче, багато хто відкладає пальта й обирає куртки або пуховики, мовляв, вони тепліші. Проте відмовлятися від улюбленого елегантного одягу не варто: стилістка Олена Шевченко показала, як лише один додатковий елемент здатен адаптувати вовняне пальто до холодної погоди.

Styler з посиланням на допис з Instagram-сторінки фешен-блогерки розповість про два образи та стилістичний прийом, який допоможе поєднати комфорт і гарний вигляд.

Куртка чи вовняне пальто: два образи для холодної погоди

У першому варіанті фахвчиня демонструє звичне рішення для прохолодних днів - об'ємну куртку рожевого кольору. Вона має вільний крій, гарно вписується в повсякденний гардероб і не потребує складної стилізації. У поєднанні з темними широкими штанами та бордовою шапкою виходить доволі комфортний образ, який підійде для щоденних справ.

Другий варіант - довге вовняне пальто теплого карамельного кольору. Його стилістка доповнила манішкою, яка закриває шию та верхню частину грудей. Саме цей додатковий шар робить поєднання практичнішим у холодну погоду.

До пальта підібрані бордовий головний убір і шарф або манішка в тон. Завдяки цьому аксесуари не виглядають випадковими, а підтримують єдину кольорову гаму образу.

Обидва комплекти доповнені темними вільними штанами та взуттям без зайвого декору. Але якщо куртка створює більш невимушений повсякденний настрій, то пальто додає образу зібраності й елегантності.

Навіщо носити манішку під пальто

Свою ідею стилістка пояснила на власному прикладі. За її словами, проблема часто не в самому пальті, а в тому, з чим його носять і наскільки добре захищені від холоду відкриті ділянки тіла.

"А вовняне пальто в компанії з манішкою - інша історія. Манішка закриває шию і груди, саме там, де продуває. Шикарне поєднання, тестую на собі", - поділилася Олена Шевченко.



Такий прийом особливо зручний для тих, хто не хоче ховати пальто в шафу з настанням холодів. Манішка може стати альтернативою об'ємному шарфу: вона закриває потрібну ділянку, не створюючи зайвого об'єму біля коміра.

Водночас важливо враховувати температуру, вітер, склад тканини та інші шари одягу. Саме по собі вовняне пальто з манішкою не гарантує комфорту в будь-який мороз, але може стати вдалим рішенням для прохолодної погоди.

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