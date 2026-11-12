Watch Dogs 2, Saints Row и A Way Out: кооперативные игры в стиле GTA
Не все криминальные игры нужно проходить в одиночку. В некоторых можно вместе с друзьями погрузиться в особую атмосферу, исследовать крупные города, бежать от полиции, планировать ограбление и выполнять общие задачи.
Редактор Styler Юлия Люшнева собрала пять атмосферных игр для тех, кому нравятся приключения в стиле GTA, но хочется разделить их с кем-то еще.
Watch Dogs 2
События Watch Dogs 2 разворачиваются в солнечном Сан-Франциско, где небоскребы соседствуют с красочными кварталами, пальмами и живописными побережьями.
Главный герой Маркус Голловей присоединяется к хакерской группировке DedSec. Вместо обычных ограблений он может взламывать камеры наблюдения, управлять устройствами и использовать технологии против противников. В кооперативе два друга могут выполнять совместные миссии, а режим вечеринки позволяет компании до четырех игроков исследовать город и участвовать в отдельных активностях.
Меня больше всего привлекает то, что Сан-Франциско здесь не просто декорация криминальных приключений. Город хочется исследовать даже без конкретной цели, а возможность использовать хакерские уловки вместе с другом делает игру интересной альтернативой обычным перестрелкам.
Ghost Recon Wildlands
События Ghost Recon Wildlands разворачиваются в Боливии, где заснеженные горы, тропические леса и пустынные дороги создают огромный открытый мир.
Игроки берут на себя роли бойцов спецподразделения, противостоящих наркокартелю Santa Blanca. До четырех друзей могут проходить сюжетную кампанию, планировать операции, передвигаться автомобилями и вертолетами или незаметно проникать на вражеские базы.
Меня привлекает контраст между живописными видами и опасными задачами. Особо интересно, что одна и та же операция может превратиться в тихое проникновение или хаотическую погоню, если команда решит действовать совсем иначе.
Saints Row
Вымышленный город Санто-Илесо объединяет современные кварталы, пустынные виды, яркие автомобили и неоновые вывески.
Игрок возглавляет молодую криминальную группировку Saints, которая стремится оказать влияние в городе. Придется противостоять конкурентам, участвовать в перестрелках, автомобильных погонях и развивать свою криминальную империю. Основную кампанию можно проходить вдвоем, а между задачами - свободно исследовать открытый мир.
Именно Saints Row я бы советовала тем, кто любит в GTA не столько серьезные криминальные истории, сколько свободу действий. Здесь можно отвлечься от основного сюжета ради автомобильных приключений, а затем вернуться к развитию собственной группировки. И все это - вместе с другом.
Crime Boss: Rockay City
Crime Boss: Rockay City воспроизводит атмосферу криминальных боевиков 1990-х годов. Пальмы, ночные улицы, яркие вывески и перестрелки создают образ города, в котором преступные группировки борются за влияние.
Основной акцент сделан на ограблениях. Команда может проникать в здания, похищать ценности и пытаться избежать столкновения с полицией. До четырех друзей могут выполнять совместные операции, распределять задачи и выбирать между скрытыми действиями и открытыми перестрелками.
Меня здесь заинтересовало то, насколько тщательно спланированное ограбление может выйти из-под контроля. Вместо того чтобы просто соперничать в количестве проигравших противников, приходится учитывать действия напарников, ведь одна неосторожность может сорвать всю операцию.
A Way Out
A Way Out напоминает криминальный фильм, в котором два игрока самостоятельно руководят развитием происшествия.
Лео и Винсент знакомятся за решеткой и решают организовать побег. Им придется действовать сообща, отвлекать охранников, преодолевать препятствия и принимать решения. Игра рассчитана исключительно на двоих, а разделенный экран позволяет одновременно следить за обоими героями. Проходить ее можно локально или онлайн.
Из всей подборки именно A Way Out кажется мне самой интересной для совместного сюжетного прохождения. Здесь друг - не просто напарник, помогающий бороться с противниками. От его действий зависит, как вы справитесь со следующим препятствием, а сама история построена вокруг необходимости доверять друг другу.
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