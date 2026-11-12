Watch Dogs 2, Saints Row та A Way Out: кооперативні ігри у стилі GTA

Watch Dogs 2

Події Watch Dogs 2 розгортаються в сонячному Сан-Франциско, де хмарочоси сусідять із барвистими кварталами, пальмами та мальовничими узбережжями.

Скриншот із гри Watch Dogs 2

Головний герой Маркус Голловей приєднується до хакерського угруповання DedSec. Замість звичайних пограбувань він може зламувати камери спостереження, керувати пристроями та використовувати технології проти противників. У кооперативі двоє друзів можуть виконувати спільні місії, а режим вечірки дозволяє компанії до чотирьох гравців досліджувати місто та брати участь в окремих активностях.

Мене найбільше приваблює те, що Сан-Франциско тут не просто декорація для кримінальних пригод. Місто хочеться досліджувати навіть без конкретної мети, а можливість використовувати хакерські хитрощі разом із другом робить гру цікавою альтернативою звичайним перестрілкам.

Ghost Recon Wildlands

Події Ghost Recon Wildlands розгортаються у Болівії, де засніжені гори, тропічні ліси та пустельні дороги створюють величезний відкритий світ.

Скриншот із гри Ghost Recon Wildlands

Гравці беруть на себе ролі бійців спецпідрозділу, які протистоять наркокартелю Santa Blanca. До чотирьох друзів можуть разом проходити сюжетну кампанію, планувати операції, пересуватися автомобілями та вертольотами або непомітно проникати на ворожі бази.

Мене приваблює контраст між мальовничими краєвидами та небезпечними завданнями. Особливо цікаво, що одна і та ж операція може перетворитися на тихе проникнення або хаотичну погоню, якщо команда вирішить діяти зовсім інакше.

Saints Row

Вигадане місто Санто-Ілесо поєднує сучасні квартали, пустельні краєвиди, яскраві автомобілі та неонові вивіски.

Скриншот із гри Saints Row

Гравець очолює молоде кримінальне угруповання Saints, яке прагне здобути вплив у місті. Доведеться протистояти конкурентам, брати участь у перестрілках, автомобільних погонях та розвивати власну кримінальну імперію. Основну кампанію можна проходити вдвох, а між завданнями - вільно досліджувати відкритий світ.

Саме Saints Row я б радила тим, хто любить у GTA не стільки серйозні кримінальні історії, скільки свободу дій. Тут можна відволіктися від основного сюжету заради автомобільних пригод, а потім повернутися до розбудови власного угруповання. І все це - разом із другом.

Crime Boss: Rockay City

Crime Boss: Rockay City відтворює атмосферу кримінальних бойовиків 1990-х років. Пальми, нічні вулиці, яскраві вивіски та перестрілки створюють образ міста, у якому злочинні угруповання борються за вплив.

Скриншот із гри Crime Boss: Rockay City

Основний акцент зроблено на пограбуваннях. Команда може проникати до будівель, викрадати цінності та намагатися уникнути зіткнення з поліцією. До чотирьох друзів можуть виконувати спільні операції, розподіляти завдання та обирати між прихованими діями й відкритими перестрілками.

Мене тут зацікавило те, наскільки швидко ретельно сплановане пограбування може вийти з-під контролю. Замість того щоб просто змагатися у кількості переможених противників, доводиться враховувати дії напарників, адже одна необережність може зірвати всю операцію.

A Way Out

A Way Out нагадує кримінальний фільм, у якому двоє гравців самостійно керують розвитком пригоди.

Скриншот із гри A Way Out

Лео та Вінсент знайомляться за ґратами та вирішують організувати втечу. Їм доведеться діяти спільно, відволікати охоронців, долати перешкоди та ухвалювати рішення. Гра розрахована виключно на двох, а розділений екран дозволяє одночасно стежити за обома героями. Проходити її можна локально або онлайн.

З усієї добірки саме A Way Out здається мені найцікавішою для спільного сюжетного проходження. Тут друг - не просто напарник, який допомагає боротися з противниками. Від його дій залежить, як ви впораєтеся з наступною перешкодою, а сама історія побудована навколо необхідності довіряти одне одному.