Забудьте о скучных жакетах: Андре Тан рассказал, что носить осенью 2026

Тейлоринг

По словам Андре Тана, просто классического жакета для актуального образа уже недостаточно. Осенью 2026 следует обращать внимание на акцентированную талию, мягкие плечи, асимметрию и необычный крой костюмов.

При этом классический тейлоринг перестает выглядеть исключительно офисным и строгим. Дизайнер советует добавлять к таким вещам больше женственности, чтобы образ выглядел современно и интересно.

Игра с пропорциями

Второй важный тренд -необычные пропорции. В моде будут короткие жакеты, большие плечи, широкие брюки и объемные силуэты, в том числе формы, похожие на кокон.

Однако дизайнер отмечает: не стоит одеваться в оверсайз с головы до ног. Один объемный элемент лучше сочетать со более спокойной и приталенной вещью.

Романтика с характером

Романтический стиль осенью 2026 тоже меняется. Кружева, воланы, сатин и другие женственные детали остаются актуальными, но теперь их следует уравновешивать более грубыми элементами.

Андре Тан советует добавлять к романтическим вещам кожу, грубые фактуры или мужские элементы гардероба. Благодаря этому женственность становится менее "сладкой" и обретает более выразительный характер.

Дорогие фактуры

Еще один способ сделать даже простой образ актуальным - выбирать вещи с интересной фактурой.

Среди трендовых материалов дизайнер называет бархат, жаккард, фактуры под крокодиловую кожу и сложные ткани. Именно необычная текстура, по его мнению, может сделать обычный комплект гораздо более интересным с виду.

Многослойность

Пятым трендом Андре Тан назвал многослойность. Именно здесь, по его словам, начинается подлинная стилизация образа.

Осенью можно сочетать рубашку с кардиганом, тонкий трикотаж с жакетом, а юбку использовать в качестве дополнительного слоя. Такой подход позволяет по-новому носить знакомые вещи и не покупать весь гардероб заново.

Модный гардероб - не о количестве вещей

Андре Тан подчеркнул, что осенью 2026 актуальность образа будет определять не количество новых покупок, а умение интересно стилизовать уже имеющиеся вещи и комбинировать разные фактуры, объемы и силуэты.

Для обновления осенне-зимнего гардероба необязательно полностью изменять его содержимое. Иногда достаточно добавить один трендовый элемент или по-новому соединить вещи, которые уже есть в шкафу.