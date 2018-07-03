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В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)

STYLERКурйози        03.07.2018 - 22:54
Фото: Сніг в ПАР (twitter.com/allafrica)
Фото: Сніг в ПАР (twitter.com/allafrica)

Місцеві жителі не очікували такого подарунку природи

У Південній Африці випав сніг. Про це повідомляє News24.

Опади здивували жителів Кейптауна, столиці ПАР.

Фото: podrobnosti.ua

Вранці 3 червня місцеві жителі виявили на вулиці приблизно 10-сантиметровий шар снігу.

За даними ЗМІ, сніг в околицях Кедрових гір не випадав 10 років. Рух декількома гірськими перевалами навіть довелося закрити.

Зазначимо, що ПАР розташована в Південній півкулі і знаходиться далеко від екватора.

Відео: Сніг випав в Африці (youtube.com/Сегодня)

Раніше повідомлялося, що в центрі Африки з'явилася тріщина, яка може розколоти континент.

Всесвітній день біженців. Його значення

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Теги: Африка, погода
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