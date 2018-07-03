В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)

Місцеві жителі не очікували такого подарунку природи
У Південній Африці випав сніг. Про це повідомляє News24.
Опади здивували жителів Кейптауна, столиці ПАР.
Фото: podrobnosti.ua
Вранці 3 червня місцеві жителі виявили на вулиці приблизно 10-сантиметровий шар снігу.
PHOTOS: Parts of South Africa blanketed in #snow - https://t.co/LwLheBYj3Y #ColdFront @SnowReportSA @wordsfromshaun pic.twitter.com/T4C3RnL2e4— East Coast Radio (@ecr9495) 3 липня 2018 р.
За даними ЗМІ, сніг в околицях Кедрових гір не випадав 10 років. Рух декількома гірськими перевалами навіть довелося закрити.
Зазначимо, що ПАР розташована в Південній півкулі і знаходиться далеко від екватора.
Відео: Сніг випав в Африці (youtube.com/Сегодня)
Раніше повідомлялося, що в центрі Африки з'явилася тріщина, яка може розколоти континент.
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