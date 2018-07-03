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В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)

STYLERКурьезы        03.07.2018 - 22:54
Фото: Снег в ЮАР (twitter.com/allafrica)
Фото: Снег в ЮАР (twitter.com/allafrica)

Местные жители не ожидали такого подарка природы

В Южной Африке выпал снег. Об этом сообщает News24.​

Осадки удивили жителей Кейптауна, столицы ЮАР.

Фото: podrobnosti.ua

Утром 3 июня местные жители обнаружили на улице примерно 10-сантиметровый слой снега.

По данным СМИ, снег в окрестностях Кедровых гор не выпадал 10 лет. Движение несколькими горными перевалами даже пришлось закрыть.

Отметим, что ЮАР расположена в Южном полушарии и находится вдали от экватора.

Видео: Снег выпал в Африке (youtube.com/Сегодня)

Ранее сообщалось, что в центре Африки появилась трещина, которая может расколоть континент.

Всемирный день беженцев. Его значение

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Теги: Африка, погода
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