В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)

Местные жители не ожидали такого подарка природы
В Южной Африке выпал снег. Об этом сообщает News24.
Осадки удивили жителей Кейптауна, столицы ЮАР.
Фото: podrobnosti.ua
Утром 3 июня местные жители обнаружили на улице примерно 10-сантиметровый слой снега.
PHOTOS: Parts of South Africa blanketed in #snow - https://t.co/LwLheBYj3Y #ColdFront @SnowReportSA @wordsfromshaun pic.twitter.com/T4C3RnL2e4— East Coast Radio (@ecr9495) 3 июля 2018 г.
По данным СМИ, снег в окрестностях Кедровых гор не выпадал 10 лет. Движение несколькими горными перевалами даже пришлось закрыть.
Отметим, что ЮАР расположена в Южном полушарии и находится вдали от экватора.
Видео: Снег выпал в Африке (youtube.com/Сегодня)
Ранее сообщалось, что в центре Африки появилась трещина, которая может расколоть континент.
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