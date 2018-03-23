"Ілон, ми вже вилітаємо": Усик звернувся до Маска (фото)

Боксер продовжує готується фінального поєдинку проти Мурата Гассієва

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик звернувся до відомому американському винахіднику Ілона Маска, який є гендиректором компанії SpaceX. У своєму Instagram боксер передав привіт Ілону Маску.

"Ілон, ми вилітаємо", – написав Усик.

Фото: Усик на тренуванні передає привіт Ілону Маску (instagram.com/usykaa)

Український чемпіон Олександр продовжує готується фінального поєдинку проти Мурата Гассієва в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії. Очевидно, цим фото він просто вирішив підняти собі настрій, а також продемонструвати фанам рівень своєї фізичної підготовки.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей знімок.

Скріншот коментарів (instagram.com/usykaa)

Однак, уважні вболівальники помітили помилку в підписі Олександра. Українець написав "ILON", в той час як ім'я Маска на англійській мові пишеться "Elon".

Скріншот коментарів (instagram.com/usykaa)

Нагадаємо, що Олександр Усик (14-0, 11 КО) зняв мотиваційний ролик, в якому розповів фанатам, як досяг таких висот.