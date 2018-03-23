"Илон, мы уже вылетаем": Усик обратился к Маску (фото)

Боксер продолжает готовится финальному поединку против Мурата Гассиева
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик обратился к известному американскому изобретателю Илону Маску, который является гендиректором компании SpaceX. В своем Instagram боксер передал привет Илону Маску.
"Илон, мы вылетаем", – написал Усик.
Фото: Усик на тренировке передает привет Илону Маску (instagram.com/usykaa)
Украинский чемпион Александр продолжает готовится финальному поединку против Мурата Гассиева в рамках Всемирной боксерской суперсерии. Очевидно, этим фото он просто решил поднять себе настроение, а также продемонстрировать фанам уровень своей физической подготовки.
Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот снимок.
Скриншот комментариев (instagram.com/usykaa)
Однако, внимательные болельщики подметили опечатку в подписи Александра. Украинец написал "ILON", в то время как имя Маска на английском языке пишется "Elon".
Скриншот комментариев (instagram.com/usykaa)
Напомним, что Александр Усик (14-0, 11 КО) снял мотивационный ролик, в котором рассказал фанатам, как достиг таких высот.