"Як маршрутка": під Дніпром жінка "таксонула" поїзд (відео)

З'явилося відео, як жінка на ходу "зупинила" поїзд Дніпро - Красноград
Поки в мережі розповідають про жахливі умови у вагонах "Укрзалізниці", у Дніпропетровській області "безстрашна" жінка на ходу "зупинила" приміський поїзд, що курсував за маршрутом Дніпро - Красноград. Відповідне відео опублікував на своїй Facebook-сторінці місцевий житель Сергій Гаращук.
На кадрах видно, як жінка стоїть біля самих рейок на залізничному переїзді. Шлагбаум в цей час закритий. Коли поїзд під'їхав до переїзду - він зупинився, а жінка спокійно зайшла у вагон, незважаючи на те, що зупинки в цьому місці немає.
"Не знаю, як ви, але я таке бачу вперше! Сказати, що я був здивований?.. Та-а-ак..." - написав автор відео.
Не знаю як Ви, але я таке бачу вперше)))))) Сказати що я був здивований?....... ДАААААОпубліковано Сергеєм Гаращуком П'п'ятниця, 3 серпня 2018 р.
Відео: facebook.com/sergeynedvizhimostdnepr
Відзначимо, що спочатку чоловік, який знімав це незвичайне дійство на відеореєстратор, припускав, що жінка хоче покінчити з собою. Але після того, як стало зрозуміло, що вона задумала, очевидець почав сміятися: "Таксонула поїзд, як маршрутку".
В мережі користувачі активно коментують цей ролик.
"Сильна жінка! Поїзд на ходу зупинити - легко!" - написала Інна Давиденко.
Скріншот коментарів (facebook.com/sergeynedvizhimostdnepr)
"А якщо інших варіантів виїхати з роботи нема? Посадочна платформа далеко, потрібні маршрутки не ходять, чим добиратися на роботу і з роботи? На таксі не заробляємо", - зазначила Анна Мележик.
Скріншот коментарів (facebook.com/sergeynedvizhimostdnepr)
Нагадаємо, що Україна розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ.
Відео: РБК-Україна