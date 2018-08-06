"Як маршрутка": під Дніпром жінка "таксонула" поїзд (відео)

Колаж РБК-Україна

З'явилося відео, як жінка на ходу "зупинила" поїзд Дніпро - Красноград

Поки в мережі розповідають про жахливі умови у вагонах "Укрзалізниці", у Дніпропетровській області "безстрашна" жінка на ходу "зупинила" приміський поїзд, що курсував за маршрутом Дніпро - Красноград. Відповідне відео опублікував на своїй Facebook-сторінці місцевий житель Сергій Гаращук.

На кадрах видно, як жінка стоїть біля самих рейок на залізничному переїзді. Шлагбаум в цей час закритий. Коли поїзд під'їхав до переїзду - він зупинився, а жінка спокійно зайшла у вагон, незважаючи на те, що зупинки в цьому місці немає.

"Не знаю, як ви, але я таке бачу вперше! Сказати, що я був здивований?.. Та-а-ак..." - написав автор відео.

Не знаю як Ви, але я таке бачу вперше)))))) Сказати що я був здивований?....... ДААААА Опубліковано Сергеєм Гаращуком П'п'ятниця, 3 серпня 2018 р.

Відео: facebook.com/sergeynedvizhimostdnepr

Відзначимо, що спочатку чоловік, який знімав це незвичайне дійство на відеореєстратор, припускав, що жінка хоче покінчити з собою. Але після того, як стало зрозуміло, що вона задумала, очевидець почав сміятися: "Таксонула поїзд, як маршрутку".

В мережі користувачі активно коментують цей ролик.

"Сильна жінка! Поїзд на ходу зупинити - легко!" - написала Інна Давиденко.

Скріншот коментарів (facebook.com/sergeynedvizhimostdnepr)

"А якщо інших варіантів виїхати з роботи нема? Посадочна платформа далеко, потрібні маршрутки не ходять, чим добиратися на роботу і з роботи? На таксі не заробляємо", - зазначила Анна Мележик.

Скріншот коментарів (facebook.com/sergeynedvizhimostdnepr)

Нагадаємо, що Україна розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ.

Відео: РБК-Україна