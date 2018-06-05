Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Кропивницького депутат місцевої ради назвав українську мову "жлобською"

STYLERКурйози        05.06.2018 - 21:06
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Депутатам не сподобалася вимога виступати тільки українською

У Кропивницького депутат назвав українську мову "жлобским". Про це передає Утренний город.

Інцидент стався 5 червня під час засідання 21 сесії Подільської районної ради.

Перед депутатським корпусом виступила депутат від ВО "Свобода" Олена Яцун, яка зачитала звернення від групи депутатів Верховної Ради щодо прийняття Антиолігархічного пакета корінних перетворень. Звернувся до неї з уточненнями депутат від "Оппоблока" Олександр Пустовий, який виступав російською.

У відповідь на це присутній на сесії депутат Кріпосного районної ради Олена Скочко заявила, що він повинен виступати державною мовою, а не мовою окупантів.

Фото: Засідання місцевої ради у Кропивницького (ugorod.kr.ua)

Деякі народні обранці почали обурюватися: "Російську мову розуміє кожен!".

У відповідь Скочко зазначила, що депутати і чиновники в державних органах повинні виступати тільки українською. На що депутат від "Батьківщини" Андрій Силивейстров висловився: "Це жлобський мову, все разговривают одне слово так, одне - так".

І все ж потім Пустовий Олександр перейшов на українську.

Раніше популярний український співак MELOVIN, представляв нашу країну на Євробаченні 2018, розповів, чому перейшов на українську мову.

Олег Сенцов. Один у полі воїн

"Не зомбируйте народ": Ніцой жорстко відповіла Угорщині Український тенісист вивів з себе росЗМІ висловлюванням про російську мову
Теги: Кропивницкий, украинский язык, русский язык, скандал
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top