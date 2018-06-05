У Кропивницького депутат місцевої ради назвав українську мову "жлобською"

Депутатам не сподобалася вимога виступати тільки українською

У Кропивницького депутат назвав українську мову "жлобским". Про це передає Утренний город.

Інцидент стався 5 червня під час засідання 21 сесії Подільської районної ради.

Перед депутатським корпусом виступила депутат від ВО "Свобода" Олена Яцун, яка зачитала звернення від групи депутатів Верховної Ради щодо прийняття Антиолігархічного пакета корінних перетворень. Звернувся до неї з уточненнями депутат від "Оппоблока" Олександр Пустовий, який виступав російською.

У відповідь на це присутній на сесії депутат Кріпосного районної ради Олена Скочко заявила, що він повинен виступати державною мовою, а не мовою окупантів.

Фото: Засідання місцевої ради у Кропивницького (ugorod.kr.ua)

Деякі народні обранці почали обурюватися: "Російську мову розуміє кожен!".

У відповідь Скочко зазначила, що депутати і чиновники в державних органах повинні виступати тільки українською. На що депутат від "Батьківщини" Андрій Силивейстров висловився: "Це жлобський мову, все разговривают одне слово так, одне - так".

І все ж потім Пустовий Олександр перейшов на українську.

Раніше популярний український співак MELOVIN, представляв нашу країну на Євробаченні 2018, розповів, чому перейшов на українську мову.

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