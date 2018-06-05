В Кропивницком депутат местного совета назвал украинский язык "жлобским"

Депутатам не понравилось требование выступать только на украинском

В Кропивницком депутат назвал украинский язык "жлобским". Об этом передает Утренний город.

Инцидент произошел 5 июня во время заседания 21 сессии Подольского районного совета.

Перед депутатским корпусом выступила депутат от ВО "Свобода" Елена Яцун, которая зачитала обращение от группы депутатов Верховной Рады относительно принятия Антиолигархического пакета коренных преобразований. К ней обратился с уточнениями депутат от "Оппоблока" Александр Пустовой, который выступал на русском.

В ответ на это присутствующая на сессии депутат Крепостного районного совета Елена Скочко заявила, что он должен выступать на государственном языке, а не на языке оккупантов.

Фото: Заседание местного совета в Кропивницком (ugorod.kr.ua)

Некоторые народные избранники начали возмущаться: "Русский язык понимает каждый!".

В ответ Скочко отметила, что депутаты и чиновники в государственных органах должны выступать только на украинском. На что депутат от "Батькивщины" Андрей Силивейстров высказался: "Это жлобский язык, все разговривают одно слово так, одно - так".

И все же потом Александр Пустовой перешел на украинский.

Ранее популярный украинский певец MELOVIN, представлявший нашу страну на Евровидении 2018, рассказал, почему перешел на украинский язык.

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