Курйозне відео: Трамп осоромився, не зумівши закрити парасольку

Відео: (YouTube/World 24)

Американський державний діяч, політик, бізнесмен, чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп був висміяний користувачами мережі, так як не зміг впоратися з парасолькою. Відповідне відео опубліковане на YouTube.

У відеоролику видно, як піднявшись по трапу президентського літака, Дональд Трамп спробував зайти в салон з відкритою парасолькою, однак у політика не вийшло впоратися з цим завданням.

Скріншот відео: (YouTube/World 24)

Тому, недовго думаючи, американський лідер вирішив викинути парасольку, і сховатися всередині борту літака. Користувачів мережі такий вчинок президента спантеличив і розсмішив одночасно. Відео широко обговорюється на просторах інтернету.

Скріншот відео: (YouTube/World 24)

Нагадаємо, що Трамп запропонував посилити заходи безпеки в храмах після стрілянини в Піттсбурзі.

Ми писали, що Трамп виступив за смертний вирок нападника на синагогу в Піттсбурзі.

А також про те, що Трамп не хоче витрачати мільярди доларів на незаконних мігрантів.

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