Курьезное видео: Трамп оконфузился, не сумев закрыть зонт

Видео: (YouTube/World 24)

Американский государственный деятель, политик, бизнесмен, действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп был высмеян пользователями сети, так как не смог справиться с зонтом. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В видеоролике видно, как поднявшись по трапу президентского самолета, Дональд Трамп попытался зайти в салон с открытым зонтом, однако у политика не получилось справиться с данной задачей.

Скриншот видео: (YouTube/World 24)

Поэтому, недолго думая, американский лидер решил выбросить зонт, и скрыться внутри борта самолета. Пользователей сети такой поступок президента озадачил и рассмешил одновременно. Видео широко обсуждается на просторах интернета.

Скриншот видео: (YouTube/World 24)

Напомним, что Трамп предложил усилить меры безопасности в храмах после стрельбы в Питтсбурге.

Мы писали, что Трамп выступил за смертный приговор нападавшему на синагогу в Питтсбурге.

А также о том, что Трамп не хочет тратить миллиарды долларов на незаконных мигрантов.

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