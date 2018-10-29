ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Курьезное видео: Трамп оконфузился, не сумев закрыть зонт

STYLERКурьезы    29.10.2018 - 11:00

Видео: (YouTube/World 24)

Американский государственный деятель, политик, бизнесмен, действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп был высмеян пользователями сети, так как не смог справиться с зонтом. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В видеоролике видно, как поднявшись по трапу президентского самолета, Дональд Трамп попытался зайти в салон с открытым зонтом, однако у политика не получилось справиться с данной задачей.

Курьезное видео: Трамп оконфузился, не сумев закрыть зонтСкриншот видео: (YouTube/World 24)

Поэтому, недолго думая, американский лидер решил выбросить зонт, и скрыться внутри борта самолета. Пользователей сети такой поступок президента озадачил и рассмешил одновременно. Видео широко обсуждается на просторах интернета.

Курьезное видео: Трамп оконфузился, не сумев закрыть зонтСкриншот видео: (YouTube/World 24)

Напомним, что Трамп предложил усилить меры безопасности в храмах после стрельбы в Питтсбурге.

Мы писали, что Трамп выступил за смертный приговор нападавшему на синагогу в Питтсбурге.

А также о том, что Трамп не хочет тратить миллиарды долларов на незаконных мигрантов.

Видео: Депутаты спят

Новости Украины Дональд Трамп
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь