"На лапландських номерах": Дід Мороз на Audi TT повеселив українців

Колаж РБК-Україна

Казковий персонаж їздив по місту на авто з відкидним верхом

У Харкові чоловік у костюмі Діда Мороза їздив по місту на спорткарі з відкидним верхом. На це звернули увагу користувачі мережі, які й поділилися відповідним фотознімком.

На фото видно "казкового персонажа" в червоній шапці і з накладною бородою на Audi TT. Його помітили на вулиці Гагаріна.

Дід Мороз на Audi TT (фото: vk.com)

У мережі вже жартують, що харків'яни в цьому році "так погано себе вели, що Дід Мороз залишив подарунки собі".

"Красиво жити не заборониш", - прокоментувала фото Світла Гордон.

"Сто пудів, тачка на лапландських номерах", - пожартував Андрій Єфімов.

Віталій Мирний припустив, що "Санта продав оленів і купив євробляху".

Якщо вірити місцевим жителям, то цей персонаж частенько в такому новорічному образі катається по місту.

"Вчора цього Діда Мороза з дівками в тачці біля моргу бачив", - сказав Геннадій Донченко.

Раніше ми писали про те, що в Києві Санта на "Мустанзі" роздавав цукерки на зупинці громадського транспорту.

Нагадаємо, що житель села Відродження Харківської області продає на популярній платформі онлайн-оголошень унікальну купюру "з сильним числом бога".