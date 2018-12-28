"На лапландських номерах": Дід Мороз на Audi TT повеселив українців

Казковий персонаж їздив по місту на авто з відкидним верхом
У Харкові чоловік у костюмі Діда Мороза їздив по місту на спорткарі з відкидним верхом. На це звернули увагу користувачі мережі, які й поділилися відповідним фотознімком.
На фото видно "казкового персонажа" в червоній шапці і з накладною бородою на Audi TT. Його помітили на вулиці Гагаріна.
Дід Мороз на Audi TT (фото: vk.com)
У мережі вже жартують, що харків'яни в цьому році "так погано себе вели, що Дід Мороз залишив подарунки собі".
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Віталій Мирний припустив, що "Санта продав оленів і купив євробляху".
Якщо вірити місцевим жителям, то цей персонаж частенько в такому новорічному образі катається по місту.
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