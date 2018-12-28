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"На лапландских номерах": Дед Мороз на Audi TT повеселил украинцев

STYLERКурьезы    28.12.2018 - 11:07
"На лапландских номерах": Дед Мороз на Audi TT повеселил украинцев
Коллаж РБК-Украина

Сказочный персонаж ездил по городу на авто с откидным верхом

В Харькове мужчина в костюме Деда Мороза ездил по городу на спорткаре с откидным верхом. На это обратили внимание пользователи сети, которые и поделились соответствующим фотоснимком.

На фото видно "сказочного персонажа" в красной шапке и с накладной бородой на Audi TT. Его заметили на улице Гагарина.

&quot;На лапландских номерах&quot;: Дед Мороз на Audi TT повеселил украинцев

Дед Мороз на Audi TT (фото: vk.com)

В сети уже шутят, что харьковчане в этом году "так плохо себя вели, что Дед Мороз оставил подарки себе".

"Красиво жить не запретишь", - прокомментировала фото Света Гордон.

"Сто пудов, тачка на лапландских номерах", - пошутил Андрей Ефимов.

Виталий Мирный предположил, что "Санта продал оленей и купил евробляху".

Если верить местным жителям, то этот персонаж частенько в таком новогоднем образе катается по городу.

"Вчера этого Деда Мороза с девками в тачке возле морга видел", - сказал Геннадий Донченко.

Ранее мы писали о том, что в Киеве Санта на "Мустанге" раздавал конфеты на остановке общественного транспорта.

Напомним, что житель села Видродження Харьковской области продает на популярной платформе онлайн-объявлений уникальную купюру "с сильным числом бога".

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