Гонитва століття: даішник в Росії переслідував правопорушника, який дав маленьку хабар

Співробітник ГИБДД образився на правопорушника через "обману"

Курйозний випадок стався в Саратові 10 травня. У той день було порушено кримінальну справу по відношенню до поліцейської дорожньої поліції. Після того, як співробітник ДПС зупинив водія і отримав хабар, він засмутився і образився через те, що його "обдурили", і кинувся в погоню за автомобілем. Про це інформують російські засоби масової інформації.

"За даними слідства, 10 травня 2018 року приблизно об 11 годині 00 хвилин поблизу стаціонарного посту ДПС близько мосту, що з'єднує Саратов і Енгельс, зупинений житель Московської області з ознаками алкогольного сп'яніння. У ході бесіди співробітник поліції за непроходження огляду на стан алкогольного сп'яніння і подальшого нескладання протоколу про адміністративне правопорушення запропонував передати йому хабар у вигляді грошей в сумі 5 000 рублів шляхом поміщення їх у порожню пачку з-під сигарет і залишення на підвіконні в стаціонарному посту ДПС. "Порушник" виконав вимогу поліцейського, проте передав меншу суму, що склала 4 000 рублів, після чого повідомив про подію в ОРЧ (СБ) ГУ МВС Росії по Саратовської області", — заявляють слідчі органи Саратова.

Зараз інспектор ДПС знаходиться під підпискою про невиїзд. Проти нього вже розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 291.2 Кримінального Кодексу Російської Федерації (отримання хабара в розмірі, що не перевищує 10 000 рублів). Найімовірніше, дорожній поліцейський буде відсторонений від своєї посади. Також йому загрожує штраф і тюремне ув'язнення.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали суддю в Дніпрі на хабарі у 15 тис. доларів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Як повідомляється, суддя вимагав хабар за визнання потерпілим фермерського господарства, а також за винесення не пов'язаного з позбавленням волі вироку по справі про рейдерство і підробці документів. В рамках розслідування детективи НАБУ провели серію обшуків в оселях осіб, можливо причетних до скоєння злочину. Зараз вирішується питання про повідомленні судді про підозру.

Відео: video.rbc.ua