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Интервью

Погоня века: гаишник в России преследовал правонарушителя, который дал маленькую взятку

STYLERКурьезы        26.05.2018 - 17:09
Фото: (flickr.com/moscow-live)
Фото: (flickr.com/moscow-live)

Сотрудник ГИБДД обиделся на правонарушителя из-за "обмана"

Курьезный случай произошел в Саратове 10 мая. В тот день было возбуждено уголовное дело по отношению к полицейскому дорожной полиции. После того, как сотрудник ДПС остановил водителя и получил взятку, он расстроился и обиделся из-за того, что его "обманули", и бросился в погоню за автомобилем. Об этом информируют российские средства массовой информации.

"По данным следствия, 10 мая 2018 года примерно в 11 часов 00 минут вблизи стационарного поста ДПС около моста, соединяющего Саратов и Энгельс, остановлен житель Московской области с признаками алкогольного опьянения. В ходе беседы сотрудник полиции за непрохождение освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и дальнейшего несоставление протокола об административном правонарушении предложил передать ему взятку в виде денег в сумме 5 000 рублей путем помещения их в пустую пачку из-под сигарет и оставления на подоконнике в стационарном посту ДПС. "Нарушитель" выполнил требование полицейского, однако передал меньшую сумму, составившую 4 000 рублей, после чего сообщил о случившемся в ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области", — заявляют следственные органы Саратова.

Сейчас инспектор ДПС находится под подпиской о невыезде. Против него уже начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 291.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации (получение взятки в размере, не превышающей 10 000 рублей). Вероятнее всего, дорожный полицейский будет отстранен от своей должности. Также ему грозит штраф и тюремное заключение.

Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали судью в Днепре на взятке в 15 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Как сообщается, судья требовал взятку за признание потерпевшим фермерского хозяйства, а также за вынесение не связанного с лишением свободы приговора по делу о рейдерстве и подделке документов. В рамках расследования детективы НАБУ провели серию обысков в жилищах лиц, возможно причастных к совершению преступления. Сейчас решается вопрос о сообщении судье о подозрении.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: курьез, ГАИ, правоохранители задержали
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