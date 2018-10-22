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"Семена не з'їли": українська співачка розповіла цікаву історію про зустріч з російським хлопчиком

STYLERКурйози    22.10.2018 - 21:33
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Популярна співачка Тетяна Власова хотіла навчити дитину з Росії говорити "Слава Україні!"

Українська співачка, фронтвумен групи Vlasna Тетяна Власова розповіла цікаву історію про зустріч з російським хлопчиком, який загубився в столиці Угорщини.

"Вчора побували несправжніми бандерівцями. У центрі Будапешта знайшли хлопчика, який загубився і шукав маму. З'ясували, що він Семен, йому чотири роки, а сім'я приїхала з Росії. Ну, в принципі, всі ми знаємо, що робити з рускоязичними младєнцами. Але ми вчора були добрі", - написала співачка у своєму Facebook.

Семена українські туристи не з'їли, а навпаки: заспокоїли, пригостили цукерками і викликали поліцію.

"Була, звісно, ідея навчити його говорити "Слава Україні!" на радість батькам. Але поліція в Будапешті приїжджає дуже швидко, тому не встигли. Все закінчилось добре, батьків знайшли. Чекаємо тепер у російських новинах сюжет на тему "В центре Будапешта укрофашисты воруют российских детей у матерей", - закінчила свою розповідь Тетяна.

&quot;Семена не з'їли&quot;: українська співачка розповіла цікаву історію про зустріч з російським хлопчиком

Скріншот поста (facebook.com/tatiana.vlasova111)

Пост артистки повеселив користувачів соціальної мережі.

"А візитку "Правого Сектора" в кишеню теж не поклали?" - жартома запитала Інна Павлишинець.

&quot;Семена не з'їли&quot;: українська співачка розповіла цікаву історію про зустріч з російським хлопчиком

Скріншот коментарів (facebook.com/tatiana.vlasova111)

Раніше ми писали про те, що виступ українських військових на сцені Х-Фактору "підірвав" мережу.

Нагадаємо, співак із США присвятив матерям україномовну пісню.

Відео: РБК-Україна

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