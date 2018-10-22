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"Семёна не съели": украинская певица рассказала забавную историю о встрече с российским мальчиком

STYLERКурьезы    22.10.2018 - 21:33
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Популярная певица Татьяна Власова хотела научить ребенка из России говорить "Слава Украине!"

Украинская певица, фронтвумен группы Vlasna Татьяна Власова рассказала забавную историю о встрече с российским мальчиком, который потерялся в столице Венгрии. 

"Вчера побывали ненастоящими бандеровцами. В центре Будапешта нашли мальчика, который потерялся и искал маму. Выяснили, что он Семён, ему четыре года, а семья приехала из России. Ну, в принципе, все мы знаем, что делать с русскоязычными младенцамы. Но мы вчера были хорошие", - написала певица в своем Facebook. 

Семена украинские туристы не съели, а наоборот: успокоили, угостили конфетами и вызвали полицию.

"Была, конечно, идея научить его говорить "Слава Украине!" на радость родителям. Но полиция в Будапеште приезжает очень быстро, поэтому не успели. Все закончилось хорошо, родителей нашли. Ждем теперь в российских новостях сюжет на тему "В центре Будапешта укрофашисты воруют российских детей у матерей", - закончила свой рассказ Татьяна.

&quot;Семёна не съели&quot;: украинская певица рассказала забавную историю о встрече с российским мальчиком

Скриншот поста (facebook.com/tatiana.vlasova111) 

Пост артистки повеселил пользователей социальной сети.

"А визитку "Правого Сектора" в карман тоже не положили?" - в шутку спросила Инна Павлишинец.

&quot;Семёна не съели&quot;: украинская певица рассказала забавную историю о встрече с российским мальчиком

Скриншот комментариев (facebook.com/tatiana.vlasova111) 

Ранее мы писали о том, что выступление украинских военных на сцене Х-Фактора "взорвало" сеть.

Напомним, певец из США посвятил матерям украиноязычную песню.

Видео: РБК-Украина

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