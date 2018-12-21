У мережі показали американську версію Ляшка (відео)

Олег Ляшко (фото: РБК-Україна)

Користувачі мережі помітили схожість Олега Валерійовича з Дональдом Трампом

Народного депутата України, лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, який не так давно ходив по нічному Києву і співав серенади своїй дружині Росіті, порівняли з президентом США Дональдом Трампом.

Так, в Twitter поширюється ролик, на якому американський гарант в костюмі фермера і з вилами в руках співає веселу пісеньку з ситкому 50-х. Це відео опублікував сам Трамп, зрадівши підписанню закону про фермерські господарства, який повинен пом'якшити працівникам с/г США наслідки торговельної війни з Китаєм.

Відео: twitter.com/realDonaldTrump

У мережі відзначили, що Дональд-"фермер" чимось схожий на одіозного українського політика.

"Олег Ляшко. Американська версія. Боже, бережи Америку", - написав один юзер.

Скріншот

Інший коментатор не погодився з попереднім оратором, зауваживши, що "Ляшко нервово курить в стороні".

"А ще Трамп популіст набагато більш високого штибу", - написав третій юзер.

Ще один користувач не зрозумів, "при чому тут Ляшко", адже, за його словами, "Трамп з вилами не за ким не ганяється".

Нагадаємо, нещодавно у мережі звернули увагу на вартість одягу головного радикала країни.

Раніше ми писали про те, що батько пораненого і захопленого російськими спецслужбами українського військового моряка Василя Сороки емоційно відреагував на поведінку Ляшка через блокування президії парламенту під час розглядання питання про введення в країні військового положення.

Відео: РБК-Україна