"Сердце красавиц склонно к измене": Ляшко ходил по ночному Киеву и пел серенады (видео)

Олег Ляшко с женой (фото: facebook.com/O.Liashko)

Не всем понравилось пение главного радикала страны

Народный депутат Украины Олег Ляшко, который недавно похвастался своей фигурой, прогулялся по ночному Киеву вместе со своей супругой Роситой. Соответствующее видео парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook.

"Серенады для Роситы в прекрасном ночном Киеве", - написал Ляшко.

Серенади для Росіти у прекрасному нічному Києві. Опубліковано Олегом Ляшком Субота, 11 серпня 2018 р.

Ляшко ходил по ночному Киеву и пел серенады

Отметим, что во время прогулки Ляшко пел своей возлюбленной серенады. При чем, первая песня, которую спел радикал, совсем не отвечает этому жанру. Дело в том, что Ляшко процитировал строки блатной композиции "со своего детства":

Ночью в три часа

Сладко спит она,

И не слышит, как беда крадется.

Приоткрывши дверь,

Он стоял как зверь -

То нахмурит брови, то смеется.

Плеснул нож в руках.

И сказала: "Ах!"

И рассеял тишину ночную.

Бледный как луна,

Вся в крови она...

После этого Ляшко сказал, что не помнит дальше слов песни. А Росита предложила спеть арию "Сердце красавиц склонно к измене".

Некоторым пользователям понравился вечерний моцион Ляшко с песнями.

"Красиво, душевно, искренне!" - написала Светлана Гайдабура.

Скриншот комментариев (facebook.com/O.Liashko)

Но многие не поняли, в чем суть такой "акции".

"Одни снимают, другие охраняют. Как-то наиграно", - отметила Лена Заболотьская.

Скриншот комментариев (facebook.com/O.Liashko)

Видео: РБК-Украина

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Видео: РБК-Украина