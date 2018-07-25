Ляшко без штанов: нардеп похвастался игрой под дождем (видео)

Фото: РБК-Украина

Депутат устроил игру в непогоду

Депутат Верховной Рады Украины и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко решил сыграть в пляжный волейбол под ливнем. Игра состоялась на Гидропарке, в Днепровском районе Киева. Соответствующее видео нардеп опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Депутат сыграл в волейбол с тремя мужчинами, один из которых был его напарником по команде. Еще один человек снимал процесс на видео. В ролике нардеп в пляжных шортах и без футболки.

На одном из моментов, когда мяч выскользнул из рук, народный избранник выругался.

"Ох, ты ж бл*дь", - возмутился Ляшко.

"Кто в Киеве – приезжайте на Гидропарк, поиграем в волейбол", - отметил Ляшко.

Видео: Ляшко на Гидропарке (facebook.com/O.Liashko)

По данным синоптика Наталки Диденко, дождь будет идти и завтра, 26 июля.

Ранее Ляшко бросал скорлупу от семечек себе под ноги на футбольном матче в Днепре. За неэтичным занятием депутат был замечен на футбольном стадионе на матче "Динамо"-"Шахтер".

А недавно Ляшко и Лещенко устроили грубую перепалку в Раде.

Кстати, в КИУ назвали главных прогульщиков 8-й сессии Рады.

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