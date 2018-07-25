Ляшко без штанів: нардеп похизувався грою під дощем (відео)

Фото: РБК-Україна

Депутат влаштував гру в негоду

Депутат Верховної Ради України і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вирішив зіграти в пляжний волейбол під зливою. Гра відбулася на Гідропарку, в Дніпровському районі Києва. Відповідне відео нардеп опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Депутат зіграв у волейбол з трьома чоловіками, один з яких був його напарником по команді. Ще один чоловік знімав процес на відео. У ролику нардеп в пляжних шортах і без футболки.

На одному з моментів, коли м'яч вислизнув із рук, народний обранець вилаявся.

"Ох, ти ж бл*дь", - обурився Ляшко.

"Хто в Києві – приїжджайте на Гідропарк, пограємо в волейбол", - зазначив Ляшко.

Відео: Ляшко на Гідропарку (facebook.com/O.Liashko)

За даними синоптика Наталки Діденко, дощ буде йти і завтра, 26 липня.

Раніше Ляшко кидав шкаралупу від насіння собі під ноги на футбольному матчі в Дніпрі. За неетичним заняттям депутат був помічений на футбольному стадіоні на матчі "Динамо" - "Шахтар".

А нещодавно Ляшко і Лещенко влаштували грубу перепалку в Раді.

До речі, у КВУ назвали головних прогульників 8-ї сесії Ради.

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