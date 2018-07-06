"Рот закрой, смоктунчик!" Ляшко и Лещенко устроили грубую перепалку в Раде

В ВР произошла грубая перепалка между нардепами
В пятницу, 6 июля, народные депутаты Олег Ляшко из фракции РПЛ и Сергей Лещенко из фракции Блока Петра Порошенко устроили нецензурную перепалку в Верховной Раде. Об этом сообщило издание Цензор.НЕТ.
В сети появилось видео, где слышно, как депутаты ругаются и обмениваются неприличными выражениями. В зале было очень шумно, несмотря на то, что он был полупустой. Но все равно четко можно расслышать слова "П**арас" и "Ты ахметовский клоун!".
Видео: перепалка между нардепами (youtube.com/NataliCr)
Также пользователь Facebook Erich Hartmann опубликовал другое видео на своей странице, где видно, как сцепились Лещенко и Ляшко. В конфликт вмешался и Мустафа Найем (БПП), попросив в грубой форме закрыть рот лидера Радикальной партии. Сергей Лещенко же обратися к Ляшко, сказав: "Рот закрой, смоктунчик!". В ответ нардеп спросил: "А ты видел?".
Словесный конфликт длился еще несколько минут.
Рот закрой смоктунчик
"Рот закрой, смоктунчик" "А ты бачив?"Опубліковано Erich Hartmann П'ятниця, 6 липня 2018 р.
Видео: перепалка в Раде (facebook.com/ErichHartmannTV)
Пользователи сети сразу отреагировали на видео. "Детский сад...только эти д*бильные словесные перепалки оплачивает украинский народ...просто цирк", - написал один из комментаторов.
"Вы там все "смоктунчики", - сказал другой.
"Элита" страны разговаривает", - написал еще один.
Скриншоты комментариев (facebook.com/ErichHartmannTV)
Напомним, адвокат Надежды Савченко рассказала об условиях, в которых находится в СИЗО нардеп.
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