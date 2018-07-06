"Рот закрий, смоктунчик!" Ляшко і Лещенко влаштували грубу перепалку в Раді

У ВР сталася груба перепалка між нардепами

У п'ятницю, 6 липня, народні депутати Олег Ляшко з фракції РПЛ і Сергій Лещенко з фракції Блоку Петра Порошенка влаштували нецензурну перепалку у Верховній Раді. Про це повідомило видання Цензор.НЕТ.

У мережі з'явилося відео, де чути, як депутати лаються і обмінюються непристойними виразами. У залі було дуже шумно, незважаючи на те, що він був напівпорожній. Але все одно чітко можна розчути слова "П**арас" і "Ти ахметовський клоун!".

Відео: перепалка між нардепами (youtube.com/NataliCr)

Також користувач Facebook Erich Hartmann опублікував інше відео на своїй сторінці, де видно, як зчепилися Лещенко і Ляшко. У конфлікт втрутився і Мустафа Найєм (БПП), попросивши в грубій формі закрити рот лідера Радикальної партії. Сергій Лещенко ж звернувся до Ляшка, сказавши: "Рот закрий, смоктунчик!". У відповідь нардеп запитав: "А ти бачив?".

Словесний конфлікт тривав ще кілька хвилин.

Рот закрий смоктунчик "Рот закрий, смоктунчик" "А ти бачив?" Опубліковано Erich Hartmann П'п'ятниця, 6 липня 2018 р.

Відео: перепалка в Раді (facebook.com/ErichHartmannTV)

Користувачі мережі відразу відреагували на відео. "Дитячий садок...тільки що ці д*більні словесні перепалки оплачує український народ...просто цирк", - написав один з коментаторів.

"Ви там всі "смоктунчики", - сказав інший.

"Еліта" країни розмовляє", - написав ще один.

Скріншоти коментарів (facebook.com/ErichHartmannTV)

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