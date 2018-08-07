"Чахлик" Ляшко с голым торсом бросил вызов украинским политикам

Олег Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)

Лидер "Радикальной партии" решил потроллить Порошенко, Тимошенко и Гриценко

Народный депутат Украины Олег Ляшко, который недавно похвастался игрой под дождем, показал новое фото, на котором он хвастается уже своей фигурой. На опубликованном в Facebook снимке нардеп предстал с голым торсом.

Видео: РБК-Украина

В такой довольно оригинальный способ парламентарий решил потроллить президента Украины Петра Порошенко, а также свою коллегу по работе в Верховной Раде Юлию Тимошенко и экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

"Всего полгода упорной работы и посмотрите на результат. Пусть покажут людям свои фото мои оппоненты Порошенко, Тимошенко, Гриценко!" - написал Ляшко.

Олег Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)

"Раньше я совсем не занимался спортом и Росита (жена Олега Ляшко - Ред.) называла меня "чахликом" и жаловалась, что у меня даже кости торчали. Сегодня я точно знаю, что моей жене не на что жаловаться, разве что на то, что я часто в разъездах по Украине и, к сожалению, мало бываю дома", - добавил политик.

Пользователи сети не все оценили хвастовство Ляшко.

"Будь проще и люди к тебе потянутся", - написал один юзер.

"Лучше бы настойчиво работал в ВР", - добавила Ольга Паламарчук.

Скриншот комментариев (фото: facebook.com/O.Liashko)

Видео: РБК-Украина

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