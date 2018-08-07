"Чахлик" Ляшко з голим торсом кинув виклик українським політикам

Олег Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)

Лідер "Радикальної партії" вирішив потролити Порошенка, Тимошенко і Гриценка

Народний депутат України Олег Ляшко, який нещодавно похвалився грою під дощем, показав нове фото, на якому він хвалиться вже своєю фігурою. На опублікованому в Facebook знімку нардеп постав з голим торсом.

Відео: РБК-Україна

У такий досить оригінальний спосіб парламентарій вирішив потролити президента України Петра Порошенка, а також свою колегу по роботі у Верховній Раді Юлію Тимошенко і екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.

"Усього пів року наполегливої роботи і подивіться на результат. Хай покажуть людям свої фото мої опоненти Порошенко, Тимошенко, Гриценко!" - написав Ляшко.

Олег Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)

"Раніше я зовсім не займався спортом і Росіта називала мене "чахликом" і скаржилася, що в мене навіть кістки стирчали. Сьогодні я точно знаю, що моїй дружині немає на що скаржитися, хіба що на те, що я часто в роз‘їздах по Україні і, на жаль, мало буваю вдома", - додав політик.

Користувачі мережі не всі оцінили хвастощі Ляшка.

"Будь простіше і люди до тебе потягнуться", - написав один юзер.

"Краще б наполегливо працював у ВР", - додала Ольга Паламарчук.

Скріншот коментарів (фото: facebook.com/O.Liashko)

Відео: РБК-Україна

Раніше Styler писав про те, що з'явився топ відповідей українських народних депутатів і чиновників на незручні для них питання.