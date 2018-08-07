"Чахлик" Ляшко з голим торсом кинув виклик українським політикам

Лідер "Радикальної партії" вирішив потролити Порошенка, Тимошенко і Гриценка
Народний депутат України Олег Ляшко, який нещодавно похвалився грою під дощем, показав нове фото, на якому він хвалиться вже своєю фігурою. На опублікованому в Facebook знімку нардеп постав з голим торсом.
Відео: РБК-Україна
У такий досить оригінальний спосіб парламентарій вирішив потролити президента України Петра Порошенка, а також свою колегу по роботі у Верховній Раді Юлію Тимошенко і екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.
"Усього пів року наполегливої роботи і подивіться на результат. Хай покажуть людям свої фото мої опоненти Порошенко, Тимошенко, Гриценко!" - написав Ляшко.
Олег Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)
"Раніше я зовсім не займався спортом і Росіта називала мене "чахликом" і скаржилася, що в мене навіть кістки стирчали. Сьогодні я точно знаю, що моїй дружині немає на що скаржитися, хіба що на те, що я часто в роз‘їздах по Україні і, на жаль, мало буваю вдома", - додав політик.
Користувачі мережі не всі оцінили хвастощі Ляшка.
"Будь простіше і люди до тебе потягнуться", - написав один юзер.
"Краще б наполегливо працював у ВР", - додала Ольга Паламарчук.
Скріншот коментарів (фото: facebook.com/O.Liashko)
Відео: РБК-Україна
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