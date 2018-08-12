"Сердце красавиц склонно к измене": Ляшко ходив по нічному Києву і співав серенади (відео)

Олег Ляшко з дружиною (фото: facebook.com/O.Liashko)

Не всім сподобалося спів головного радикала країни

Народний депутат України Олег Ляшко, який нещодавно похвалився своєю фігурою, прогулявся по нічному Києву разом зі своєю дружиною Росітою. Відповідне відео парламентарій опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Серенади для Росіти в прекрасному нічному Києві", - написав Ляшко.

Серенади для Росіти у прекрасному нічному Києві. Опубліковано Олегом Ляшком Субота, 11 серпня 2018 р.

Ляшко ходив по нічному Києву і співав серенади

Зазначимо, що під час прогулянки Ляшко співав своєї коханої серенади. При чому, перша пісня, яку заспівав радикал, зовсім не відповідає цьому жанру. Справа в тому, що Ляшко процитував рядки блатний пісні "зі свого дитинства":

Ночью в три часа

Сладко спит она,

И не слышит, как беда крадется.

Приоткрывши дверь,

Он стоял как зверь -

То нахмурит брови, то смеется.

Плеснул нож в руках.

И сказала: "Ах!"

И рассеял тишину ночную.

Бледный как луна,

Вся в крови она...

Після цього Ляшко сказав, що не пам'ятає далі слів пісні. А Росіта запропонувала заспівати арію "Сердце красавиц склонно к измене".

Деяким користувачам сподобався вечірній моціон Ляшко з піснями.

"Гарно, душевно, щиро!" - написала Світлана Гайдабура.

Скріншот коментарів (facebook.com/O.Liashko)

Але багато хто не зрозумів, в чому суть такої "акції".

"Одні знімають, інші охороняють. Якось награно", - зазначила Олена Заболотьська.

Скріншот коментарів (facebook.com/O.Liashko)

Відео: РБК-Україна

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Відео: РБК-Україна