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В сети показали американскую версию Ляшко (видео)

STYLERКурьезы    21.12.2018 - 12:02
В сети показали американскую версию Ляшко (видео)
Олег Ляшко (фото: РБК-Украина)

Пользователи сети заметили сходство Олега Валерьевича с Дональдом Трампом

Народного депутата Украины, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который не так давно ходил по ночному Киеву и пел серенады своей супруге Росите, сравнили с президентом США Дональдом Трампом. 

Так, в Twitter распространяется ролик, на котором американский гарант в костюме фермера и с вилами в руках поет забавную песенку из ситкома 50-х. Это видео опубликовал сам Трамп, обрадовавшись подписанию закона о фермерских хозяйствах, который должен смягчить работникам с/г США последствия торговой войны с Китаем.

Видео: twitter.com/realDonaldTrump

В сети отметили, что Дональд-"фермер" чем-то похож на одиозного украинского политика.

"Олег Ляшко. Американская версия. Боже, спаси Америку", - написал один юзер.

В сети показали американскую версию Ляшко (видео)

Скриншот

Другой комментатор не согласился с предыдущим оратором, подметив, что "Ляшко нервно курит в стороне".

"А еще Трамп популист гораздо более высокого пошиба", - написал третий юзер.

Еще один пользователь не понял, "при чем здесь Ляшко", ведь, по его словам, "Трамп с вилами не за кем не гоняется". 

Напомним, недавно в сети обратили внимание на стоимость одежды главного радикала страны.

Ранее мы писали о том, что отец раненого и захваченного российскими спецслужбами украинского военного моряка Василия Сороки эмоционально отреагировал на поведение народного депутата Олега Ляшко из-за блокирования президиума парламента во время рассматривания вопроса о введении в стране военного положения.

Видео: РБК-Украина

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