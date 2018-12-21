В сети показали американскую версию Ляшко (видео)

Пользователи сети заметили сходство Олега Валерьевича с Дональдом Трампом
Народного депутата Украины, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который не так давно ходил по ночному Киеву и пел серенады своей супруге Росите, сравнили с президентом США Дональдом Трампом.
Так, в Twitter распространяется ролик, на котором американский гарант в костюме фермера и с вилами в руках поет забавную песенку из ситкома 50-х. Это видео опубликовал сам Трамп, обрадовавшись подписанию закона о фермерских хозяйствах, который должен смягчить работникам с/г США последствия торговой войны с Китаем.
Farm Bill signing in 15 minutes! #Emmys #TBT pic.twitter.com/KtSS17xvIn— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018
Видео: twitter.com/realDonaldTrump
В сети отметили, что Дональд-"фермер" чем-то похож на одиозного украинского политика.
"Олег Ляшко. Американская версия. Боже, спаси Америку", - написал один юзер.
Скриншот
Другой комментатор не согласился с предыдущим оратором, подметив, что "Ляшко нервно курит в стороне".
"А еще Трамп популист гораздо более высокого пошиба", - написал третий юзер.
Еще один пользователь не понял, "при чем здесь Ляшко", ведь, по его словам, "Трамп с вилами не за кем не гоняется".
Напомним, недавно в сети обратили внимание на стоимость одежды главного радикала страны.
Ранее мы писали о том, что отец раненого и захваченного российскими спецслужбами украинского военного моряка Василия Сороки эмоционально отреагировал на поведение народного депутата Олега Ляшко из-за блокирования президиума парламента во время рассматривания вопроса о введении в стране военного положения.
Видео: РБК-Украина