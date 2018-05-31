"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу

На знімках Савік Шустер виглядає старше своїх років

У мережі показали фото відомого українського журналіста і телеведучого Савіка Шустера, який тривалий час не з'являвся на публіці. Знімки журналіста опублікував генеральний директор каналу 3S.tv Павло Єлізаров на своїй сторінці в Facebook.

"У Савіка в руках перший примірник його книги... Його емоції непередавані... Ніколи його таким не бачив. В добрий час", - підписав він фото з Шустером.

Скріншот поста (facebook.com/elizarov.pa)

На фото Савік Шустер виглядає набагато старше своїх років.

Фото: Савік Шустер (facebook.com/elizarov.pa)

Користувачі соцмережі в коментарях також зазначили, що зовнішність Шустера дуже змінилася.

"Савік. Нудьгував. Радий бачити. Постарів. Хоча, якщо постригти, поголити, зняти все намисто, може і не дуже", - пише Станіслав Ахмедов.

"Дуже змінився", "Який він без гриму... дорослий", - написали користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/elizarov.pa)

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