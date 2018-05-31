"Сильно изменился": фото с постаревшим Савиком Шустером удивили сеть

На снимках Савик Шустер выглядит старше своих лет

В сети показали фото известного украинского журналиста и телеведущего Савика Шустера, который длительное время не появлялся на публике. Снимки журналиста опубликовал генеральный директор канала 3S.tv Павел Елизаров на своей странице в Facebook.

"У Савика в руках первый экземпляр его книги... Его эмоции непередаваемы... Никогда его таким не видел. В добрый час", - подписал он фото с Шустером.

Скриншот поста (facebook.com/elizarov.pa)

На фото Савик Шустер выглядит намного старше своих лет.

Фото: Савик Шустер (facebook.com/elizarov.pa)

Пользователи соцсети в комментариях также отметили, что внешность Шустера очень изменилась.

"Савик. Скучал. Рад видеть. Постарел. Хотя, если постричь, побрить, снять все бусы, может и не очень", - пишет Станислав Ахмедов.

"Изменился очень", "Какой он без грима... великовозрастный", - написали пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/elizarov.pa)

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