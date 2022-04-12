Українці сміються з Медведчука, який схожий на Чмоню і опудало лисиці (фото)
Медведчук схожий на російського Чмоню і опудало лисиці (колаж з мережі)
Віктора Медведчука затримано. Екс-нардеп від ОПЗЖ і кум Путіна ховався від правоохоронців у Київській області.
Зовнішній вигляд скандального політика моментально висміяли у соціальних мережах.
Ми зібрали найкращі меми і фотожаби, щоб підняти вам трохи настрій.
Зауважимо, що Медведчука порівнюють з російським солдатом-невдахою, який прославився в мережі як Чмоня.
Додамо, що від правоохоронців Медведчук ховався, переодягнувшись у форму військових ЗСУ.
Зауважимо, що аби вижити, Медведчуку треба сховатися в українській в'язниці, бо у РФ його "обов'язково ліквідують".
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