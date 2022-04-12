Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)
Медведчук похож на российского Чмоню и чучело лисы (коллаж из сети)
Виктор Медведчук задержан. Экс-нардеп от ОПЗЖ и кум Путина прятался от правоохранителей в Киевской области.
Внешний вид скандального политика моментально высмеяли в социальных сетях.
Мы собрали лучшие мемы и фотожабы, чтобы поднять вам немного настроение.
Заметим, что Медведчука сравнивают с российским солдатом-неудачником, который прославился в сети как Чмоня.
Добавим, что от правоохранителей Медведчук прятался, переодевшись в форму военных ВСУ.
Заметим, что, чтобы выжить, Медведчуку нужно спрятаться в украинской тюрьме, потому что в РФ его "обязательно ликвидируют".
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