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Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 22:28
Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото) Медведчук похож на российского Чмоню и чучело лисы (коллаж из сети)
Автор: Дмитрий Войналович

Виктор Медведчук задержан. Экс-нардеп от ОПЗЖ и кум Путина прятался от правоохранителей в Киевской области.

Внешний вид скандального политика моментально высмеяли в социальных сетях.

Мы собрали лучшие мемы и фотожабы, чтобы поднять вам немного настроение.

Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)

Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)

Заметим, что Медведчука сравнивают с российским солдатом-неудачником, который прославился в сети как Чмоня.

Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)

Добавим, что от правоохранителей Медведчук прятался, переодевшись в форму военных ВСУ.

Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)

Заметим, что, чтобы выжить, Медведчуку нужно спрятаться в украинской тюрьме, потому что в РФ его "обязательно ликвидируют".

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Виктор Медведчук
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