Вихід Pussy Riot і Путін під парасолькою: в мережі показали кумедні карикатури про ЧС-2018

Кадр з відео

Художник висміяв російського президента

Відомий російський художник Сергій Йолкін висміяв у карикатурах президента РФ під парасолькою на Чемпіонаті світу 2018 і прорив активісток панк-рок-гурту Pussy Riot на полі під час фінального матчу Франція-Хорватія. Відповідні зображення опубліковані на сторінці художника у соцмережі Facebook.

Художник зобразив президента Франції Еммануеля Макрона і президента Хорватії Колінду Грабар-Кітарович. Під маленькою чорною парасолькою – лідер Кремля, а за ним охоронець на четвереньках.

Карикатура (facebook.com/sergey.elkin1)

"А я в будиночку", - прокоментували зображення в мережі.

Для видання "DW (російською)" Йолкін показав PussyRiot у фіналі мундіалю.

Карикатура (facebook.com/sergey.elkin1)

"Бабло на безпеку успішно освоєно, безпеки немає!" – написали про прорив феміністок на поле.

Скріншот коментарів (facebook.com/sergey.elkin1)

Скріншот поста (facebook.com/sergey.elkin1)

Скріншот поста (facebook.com/sergey.elkin1)

Скріншот коментарів (facebook.com/sergey.elkin1)

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