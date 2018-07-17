Вихід Pussy Riot і Путін під парасолькою: в мережі показали кумедні карикатури про ЧС-2018

STYLER Курйози 17.07.2018 - 17:03
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Художник висміяв російського президента

Відомий російський художник Сергій Йолкін висміяв у карикатурах президента РФ під парасолькою на Чемпіонаті світу 2018 і прорив активісток панк-рок-гурту Pussy Riot на полі під час фінального матчу Франція-Хорватія. Відповідні зображення опубліковані на сторінці художника у соцмережі Facebook.

Художник зобразив президента Франції Еммануеля Макрона і президента Хорватії Колінду Грабар-Кітарович. Під маленькою чорною парасолькою – лідер Кремля, а за ним охоронець на четвереньках.

Вихід Pussy Riot і Путін під парасолькою: в мережі показали кумедні карикатури про ЧС-2018

Карикатура (facebook.com/sergey.elkin1)

"А я в будиночку", - прокоментували зображення в мережі.

Для видання "DW (російською)" Йолкін показав PussyRiot у фіналі мундіалю.

Вихід Pussy Riot і Путін під парасолькою: в мережі показали кумедні карикатури про ЧС-2018

Карикатура (facebook.com/sergey.elkin1)

"Бабло на безпеку успішно освоєно, безпеки немає!" – написали про прорив феміністок на поле.

Вихід Pussy Riot і Путін під парасолькою: в мережі показали кумедні карикатури про ЧС-2018Вихід Pussy Riot і Путін під парасолькою: в мережі показали кумедні карикатури про ЧС-2018Вихід Pussy Riot і Путін під парасолькою: в мережі показали кумедні карикатури про ЧС-2018

Скріншот коментарів (facebook.com/sergey.elkin1)

Вихід Pussy Riot і Путін під парасолькою: в мережі показали кумедні карикатури про ЧС-2018

Скріншот поста (facebook.com/sergey.elkin1)

Вихід Pussy Riot і Путін під парасолькою: в мережі показали кумедні карикатури про ЧС-2018

Скріншот поста (facebook.com/sergey.elkin1)

Вихід Pussy Riot і Путін під парасолькою: в мережі показали кумедні карикатури про ЧС-2018

Скріншот коментарів (facebook.com/sergey.elkin1)

Раніше в роздягальні збірної Франції Путіна прикрили парасолькою.

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Теги:  Pussy Riot,  Владимир Путин,  чм 2018