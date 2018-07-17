Выход Pussy Riot и Путин под зонтом: в сети показали забавные карикатуры о ЧМ-2018

Художник высмеял российского президента
Известный российский художник Сергей Елкин высмеял в карикатурах президента РФ под зонтом на Чемпионате мира 2018 и прорыв активисток панк-рок-группы Pussy Riot на поле во время финального матча Франция-Хорватия. Соответствующие изображения опубликованы на странице художника в соцсети Facebook.
Художник изобразил президента Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинду Грабар-Китарович. Под маленьким черным зонтом – лидер Кремля, а за ним телохранитель на четвереньках.
Карикатура (facebook.com/sergey.elkin1)
"А я в домике", - прокомментировали изображение в сети.
Для издания "DW (на русском)" Елкин показал PussyRiot в финале мундиаля.
Карикатура (facebook.com/sergey.elkin1)
"Бабло на безопасность успешно освоено, безопасности нет!" – написали о прорыве феминисток на поле.
Скриншот комментариев (facebook.com/sergey.elkin1)
Скриншот поста (facebook.com/sergey.elkin1)
Скриншот поста (facebook.com/sergey.elkin1)
Скриншот комментариев (facebook.com/sergey.elkin1)
Ранее в раздевалке сборной Франции Путина прикрыли зонтиком.
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