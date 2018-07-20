Акробатка впала з висоти на палахкотливу вогнем сцену (відео)

Кадр з відео з виступом акробатів (youtube.com/America's Got Talent)

Падіння артистки відбулося на очах у її маленького сина

На відомому американському телешоу "America's Got Talent" сімейна пара акробатів захотіла вразити суддів захоплюючим небезпечним трюком. У ході його виконання чоловік з зав'язаними очима, перебуваючи на висоті, повинен був виконати складні акробатичні елементи зі своєю дружиною над відкритим вогнем. Виступ мало не закінчилося трагічно – жінка зірвалася і впала на палахкотливу сцену. Відповідне відео було опубліковано на YouTube каналі шоу талантів.

Американські акробати зі штату Юта Тайс Нільсен і Мері Вульф-Нільсен виконували складні трюки без страховки, щоб вразити журі і розташувати до себе глядачів. Для більшого ефекту чоловік зав'язав очі і хотів наосліп зловити ноги дружини, але на жаль не встиг – гімнастка вислизнула і впала на манеж охоплений вогнем. Через це на "America's Got Talent" ледь не стався скандал.

Відео з шоу талантів "America's Got Talent" (youtube.com/America's Got Talent)

Члени журі та глядачі з залу були вкрай шоковані подією. Крім цього, серед гостей телешоу був дворічний син акробатів разом з бабусею. По щасливому випадку, незважаючи на те що було падіння з великої висоти, Мері не отримала серйозних травм. Артистка швидко прийшла в себе і вже через кілька миттєвостей після падіння була готова виконати трюк знову. Акробатка пообіцяла публіці, що зробить його ідеально. Члени журі заборонили повторний виступ із зрозумілої причини. Однак допущена помилка не завадила творчої парі пройти у наступний етап шоу.

Кадр з відео "America's Got Talent" (youtube.com/America's Got Talent)

Далеко не завжди екстремальні трюки, що виконуються під час телевізійних шоу, обходяться без серйозних травм і пошкоджень. Радує те, що найчастіше учасникам шоу талантів вдається вразити журі менш екстремальними способами. До речі, нещодавно унікальний пес підкорив публіку своїм співом на "America's Got Talent".

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