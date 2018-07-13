Унікальний пес підкорив публіку своїм "співом" на шоу талантів (відео)

Кадр з відео (youtube.com/America's Got Talent)

Пес показав вокальне шоу "America's Got Talent" і пройшов у наступний етап

На всесвітньо відомому шоу "America’s Got Talent" унікальний пес Оскар породи золотистий ретривер під час свого виступу зворушив глядачів у залі співом і впевнено пройшов у наступний етап телешоу. Відео з піснею музичної собаки було опубліковано на YouTube-каналі "America’s Got Talent".

Трирічного собаку можна по праву назвати найнезвичайнішим учасником шоу талантів, адже це конкурс для людей.

Як можна побачити на відео, пес виконав свою пісню під акомпанемент своєї господині Пем, яка грає на піаніно. Оскар дуже душевно заспівав і зворушив глядачів у залі, під кінець його виступу багато хто не міг стримати сліз.

За рішенням суддів, талановитий Оскар без будь-яких сумнівів пройшов у наступний етап конкурсу "America’s Got Talent". Що ж до його господині, то вона ледь не вибула з першого етапу. На думку судді Коуелла, Пем недостатньо добре працювала з клавішами під час їх спільного з псом виступу.

Відео: Виступ собаки Оскара і його господині Пем (youtube.com/America's Got Talent)

Сама господиня Оскара зазначила, що талант її чотириногого улюбленця багатогранний – крім того, що пес навчився співати, їм були освоєні ще й різні музичні та вокальні техніки. Виявляється, Оскар може одночасно співати, тримати ноту і навіть робити вібрато.

Початок собачої вокальної кар'єри стартував приблизно півтора року тому. Талант пса був виявлений випадково - якось жінка грала на піаніно, а пес став їй підспівувати. Через півтора роки наполегливої праці пара стала професійним дуетом і виступила публічно.

До речі, нещодавно кіт з людським обличчям став зіркою інтернету.

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