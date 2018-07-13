Уникальный пес покорил публику своим "пением" на шоу талантов (видео)

Кадр из видео (youtube.com/America’s Got Talent)

Пес показал вокальное шоу на "America’s Got Talent" и прошел в следующий этап

На всемирно известном шоу талантов "America’s Got Talent" уникальный пес Оскар породы золотистый ретривер во время своего выступления растрогал зрителей в зале пением и уверенно прошел в следующий этап телешоу. Видео с песней музыкальной собаки было опубликовано на YouTube-канале "America’s Got Talent".

Трехлетнюю собаку можно по праву назвать самым необычным участником шоу талантов, ведь это конкурс для людей.

Как можно увидеть на видео, пес исполнил песню под аккомпанемент своей хозяйки Пэм, сыгравшей на пианино. Оскар очень душевно спел и растрогал зрителей в зале, под конец его выступления многие не могли сдержать слез.

По решению судей, талантливый Оскар без каких-либо сомнений прошел в следующий этап конкурса "America’s Got Talent". Что же касаемо его хозяйки, то она едва не выбыла из первого этапа. По мнению судьи Коуэлла, Пэм недостаточно хорошо работала с клавишами во время их совместного с псом выступления.

Видео: Выступление собаки Оскара и его хозяйки Пэм (youtube.com/America’s Got Talent)

Сама хозяйка Оскара отметила, что талант ее четвероногого любимца многогранен – помимо того, что пес научился петь, им были освоены еще и различные музыкальные и вокальные техники. Оказывается, Оскар может одновременно петь, держать ноту и даже делать вибрато.

Начало собачьей вокальной карьеры стартовало примерно полтора года назад. Талант пса был обнаружен случайно - однажды женщина играла на пианино, а пес стал ей подпевать. Спустя полтора года упорных трудов пара стала профессиональным дуэтом и выступила публично.

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