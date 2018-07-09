Сеть привели в восторг коты с человеческими лицами (видео)

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Животные принадлежат к породе мейн-кун

Котенок с человеческим лицом стал звездой соцсетей. Он родился у заводчицы мейн-кунов Татьяны Расторгуевой из Люберцов. Женщина опубликовала видео с котенком Валькирией и оно быстро стало вирусным.

Допис, поширений Татьяна Расторгуева (@catsvillcounty) 8 Лип 2018 р. о 10:37 PDT

Видео: Кот породы мейн-кун (instagram.com/catsvillcounty)

Причина – в необычной морде кошки, которая напоминает человеческое лицо. Пользователи отмечают, что, глядя на котенка, начинаешь верить в переселение душ.

Видео: Кот породы мейн-кун (youtube.com/Валерий Ганиев)

Кстати, котов и кошек этой породы и с подобными мордами на страницы Татьяны в Instagram несколько.

Допис, поширений Татьяна Расторгуева (@catsvillcounty) 9 Лип 2018 р. о 2:56 PDT

Видео: Кот породы мейн-кун (instagram.com/catsvillcounty)

"Кот Бегемот", - комментируют в сети.

"Серега, это я, Миха! Помоги выбраться из кота!" – шутят пользователи. ﻿

"Как черт из фильма про кузнеца Вакулу﻿", - отметили в комментариях.

"Чеширский кот", - добавили в сети.

Кстати, домашний любимец сделал интервью хозяина хитом интернета.

Пока польский историк, активист оппозиции и политолог Ежи Таргальский давал серьезное интервью голландскому общественному телевидению, его рыжая кошка Лисио, требуя внимания, взобралась ему на голову. Репортер Руди Бума опубликовал фрагмент записи с кошкой на в своем Twitter.

Смешные сони-коты